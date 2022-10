Juventus e Milan finiscono alle strette: 50 milioni di euro

Juventus e Milan non si arrendono e sono pronte a fare la voce grossa sul calciomercato, specialmente se si tratta dei migliori talenti. Il nuovo prezzo, però, potrebbe cambiare le cose

Il calciomercato è un’altalena difficile da controllare, tra giravolte improvvise e numeri spericolati, spesso fuori controllo.

L’ultima notizia sul futuro di Enzo Fernandez ce lo ricorda. Stiamo parlando di un centrocampista finito nel mirino di Juventus e Milan da mesi, probabilmente anche da anni per chi si occupa di talent scout. Un calciatore completo e moderno, che ha strizzato l’occhio numerose volte ai maggiori club europei sul campo con prestazioni notevoli sotto il punto di vista dell’agonismo e della qualità. Un connubio vincente, dunque, che ha attirato anche una società come il Benfica che di talenti se ne intende e che ama lanciarli sulla scena internazionale, prendendosi anche i rischi del caso. E per quanto Enzo Fernandez si può già parlare di una scommessa vinta. I portoghesi stanno esprimendo un calcio offensivo ed equilibrato, attaccando e difendendo con linee corte e puntando direttamente la porta avversaria. In campionato le cose stanno andando benissimo, dato che la squadra di Roger Schmidt è prima in classifica con sette vittorie in otto partite. Anche in Champions League, il vento è in poppa e ha portato una vittoria pesantissima contro la Juventus a Torino e un pareggio contro il PSG. Niente male, anche per Enzo Fernandez.

Il prezzo di Enzo Fernandez sale alle stelle: Juventus e Milan

Il Benfica ha pagato il centrocampista 10 milioni più 8 di bonus al River Plate, che ha mantenuto il 25% sulla futura rivendita. Le sue prestazioni in Portogallo stanno andando molto bene, il suo adattamento è stato impeccabile, tanto che la capolista della Liga Portugal si sta già sfregando le mani nell’ottica di una futura cessione. Secondo quanto riporta ‘O Jogo’, la sua valutazione è già sui 40-50 milioni di euro. Juventus e Milan rischiano di allontanarsi sempre di più, vista la cifra richiesta, e attenzione anche al Liverpool che ha bisogno di nuovi interpreti in quella zona di campo e ha messo l’argentino nel mirino.