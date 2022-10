Ha scelto Conte, Juventus e Barcellona non possono farci nulla

Antonio Conte potrebbe essere accontentato: l’operazione che esalta il Tottenham e unisce nella delusione Barcellona e Juventus

Ci ha preso gusto il Barcellona ed è pronto a replicare l’affare. I blaugrana sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter che complica il cammino in Champions: ora servirà battere i nerazzurri al ritorno per rimettere in sesto una situazione che vede ora la formazione di Xavi terza dietro al Bayern e proprio all’Inter.

Questo però non cambia i piani ambiziosi del presidente Laporta che vuole continuare nella sua opera di rinnovamento della formazione, andando a pescare anche dalle big d’Europa. Lo ha fatto quest’estate quando ha strappato Lewandowski al Bayern Monaco e poi Christensen (gratis) e Marcos Alonso dal Chelsea. Lo può rifare anche quest’estate e ancora una volta ad essere coinvolti sono i Blues.

Stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a piazzare un altro colpo gratis, sfruttando l’occasione e anticipando anche la Juventus. Sulla strada dei blaugrana c’è però l’insidia Conte.

Barcellona e Juventus avvisate: Kante da Conte

Il portale spagnolo fa riferimento al futuro di N’Golo Kante. In scadenza di contratto con il Chelsea, il centrocampista francese sembra destinato ad andare via a parametro zero. Le possibilità di rinnovo sono ormai ridotte e anche Potter ha iniziato a parlare come se dal prossimo anno bisognerà fare a meno di lui.

A 31 anni, Kante è alla ricerca di una nuova esperienza e il suo nome (soprattutto gratis) fa gola a tanti club. Tra questi, come detto, c’è la Juventus che però dovrà fare i conti con la forte concorrenza del Barcellona. Stando alla fonte sopracitata, infatti, i blaugrana sono pronti a sferrare l’assalto per prendere l’ex Leicester gratis. Anche per i catalani però il desiderio potrebbe restare inesaudito. Stando a ‘footmercato.com’, infatti, il calciatore non avrebbe intenzione di lasciare Londra. Assodato che la sua avventura al Chelsea è al capolinea, ecco che il francese potrebbe finire all’Arsenal oppure al Tottenham da Conte, suo estimatore da diversi anni. Futuro quindi ancora da scrivere per Kante con la Juventus alla finestra ma una concorrenza decisamente agguerrita.