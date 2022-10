Trentasette milioni in fumo: torna alla Juve, a gennaio si chiude

Incrocio di calciomercato che include i bianconeri. Il ritorno a Torino è praticamente certo a meno di un exploit nei prossimi mesi

La Juventus deve sperare in un exploit, in una affermazione che fin qui non c’è stata per sperare di veder arrivare nelle proprie casse i 37,5 milioni di euro fissati come cifra per il riscatto del calciatore alla fine del calciomercato estivo.

L’inizio di avventura non è stato quello atteso, Arthur al Liverpool ha finora giocato appena 13′. Tutti nel finale del match di Champions in casa del Napoli di Spalletti. Il brasiliano, il cui agente Pastorello ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it lo scorso 29 settembre, si è dimostato molto umile e desideroso di rilancio decidendo di andare ad allenarsi e a giocare con le giovanili dei ‘Reds’ per trovare la miglior condizione fisica. Quando sarà in forma, ne è convinto, allora potrà riuscire a convincere Klopp a dargli spazio nella sua squadra, non certo protagonista in positivo di questo avvio di stagione.

🚨🎙 @fedepastorello (agente #Arthur) ESCLUSIVO a CMIT: “Arthur ha giocato poco lo scorso anno, ha dovuto recuperare il gap fisico in questa prima parte. Inoltre non era nei piani di Allegri per la stagione” ✍️ @eleonora_trotta — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 29, 2022

Rumors provenienti dall’Inghilterra, però, danno il Liverpool già alla ricerca di un nuovo centrocampista, proprio di un profilo capace di stazionare in cabina di regia. Il nome che fa il ‘Sun’ è quello di Youri Tielemans, belga in scadenza a giugno col Leicester e anche di recente accostato al club targato Exor.

Calciomercato Juventus, Tielemans-Liverpool a gennaio: Arthur destinato al ritorno

Tielemans non rinnoverà con le ‘Foxes’, attualmente ultime in Premier, dunque la sessione di gennaio rappresenta per la società inglese l’ultima occasione per racimolare qualche milione dalla sua partenza. L’eventuale approdo del 25enne all’AXA Training Center ridurrebbe allo zero le ‘speranze’ della Juventus di riscatto del cartellino di Arthur. A meno di un ritorno sui livelli del primo periodo al Barcellona, in grado di oscurare Tielemans, la mezz’ala brasiliana varcherà quindi di nuovo il cancello della Continassa (verosimilmente a giugno e non a gennaio), mandando in fumo i famosi 37 e passa milioni…