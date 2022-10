Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Dopo la notte magica di Champions League, la ‘Gazzetta dello Sport’ dedica il titolo in prima pagina al successo dei nerazzurri: “Cuore Inter“. Il concetto viene rinforzato anche nel taglio alto: “Che Champions! Barca battuto, ottavi più vicini”. Tanto spazio anche all’altra grande impresa di serata: “Napoli 6 unico“. Mai nessuno nella storia delle competizioni europee era riuscito a rifilare sei reti all’Ajax in Olanda: prestazione gigantesca della compagine di Spalletti. Riguardo ai rossoneri, poi, leggiamo: “Milan con l’antimago”; sui bianconeri, che questa sera ospitano il Maccabi Haifa, si legge: “Vincere e basta. Juve, Di Maria per l’assalto”.

Il ‘Corriere dello Sport’ non dedica il titolo principale ai nerazzurri, ma alla grande impresa di Luciano Spalletti: “Napoli Divino”. I partenopei hanno sfoderato un’altra prestazione paradisiaca in Champions e, dopo aver già battuto Liverpool e Rangers, si sono ripetuti anche con l’Ajax. Sottotitolo dedicato ai nerazzurri: “L’Inter si scopre grande: 1-0 al Barca“. Spazio, poi, alle partite di questa sera: “Allegri può solo vincere, Pioli in emergenza a Londra”.

Il titolo di ‘Tuttosport’ vede protagonista la ‘Vecchia Signora’: “Juve, la notte del senor Champions”. Il riferimento è ad Angel Di Maria, chiamato ad una super prestazione contro il Maccabi Haifa per raggiungere la prima vittoria in Champions. Il taglio alto, invece, è dedicato alle partite di ieri: “Napoli, ‘na cosa grande. Inter, magia per Inzaghi“. Attenzione, infine, al titolo sul Milan: “Chelsea, eccoti Leao“.

Rassegna stampa di mercoledì 5 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Anche le aperture estere sono ispirate dalle notti di Champions League. Il quotidiano ‘Sport’ dedica il titolo in prima pagina alla sconfitta del Barcellona a San Siro contro l’Inter: “La Champions se complica”. Inoltre, spazio anche alle dichiarazioni di Xavi: “Estoy enfadado por el arbitraje. Ha sido una injusticia”. Il tecnico dei catalani era furioso per l’arbitraggio di ieri sera. L’Equipe, invece, dedica la prima pagina alla vittoria del Marsiglia: “Le plein d’espoir”. Nel taglio alto, un pensiero alla sfida di stasera del PSG: “Equation portugaise pour Paris”.