Incubo in Champions: l’esonero è ad un passo

Potrebbe essere quella di questa sera in Champions League l’ultima gara in panchina col Siviglia per Julen Lopetegui. Ennesimo disastro per gli andalusi in un inizio di stagione terrificante

Un piede e mezzo fuori dalla squadra Julen Lopetegui ce lo aveva già prima di questa sera in virtù di un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative del Siviglia e dei suoi tifosi. Il trend altamente negativo si è confermato anche in serata nella terza giornata della fase a gironi di Champions League in cui gli andalusi sono crollati miseramente in casa sotto i colpi di uno scatenato Borussia Dortmund capace di rifilare quattro gol agli spagnoli e di indirizzare pesantemente le sorti del raggruppamento.

Il Siviglia è infatti terzo con appena un punto conquistato in tre giornate alla luce del pareggio contro il Copenaghen, dietro solamente per peggior differenza reti. Gli andalusi di Lopetegui sono inoltre distanti ben cinque lunghezze dal Borussia Dortmund secondo e addirittura 8 dal Manchester City che comanda il girone. Una disfatta europea che dopo tre turni appare quasi irreversibile e che fa il paio con quanto sta accadendo in campionato.

Nella Liga in sette giornate i punti conquistati sono appena cinque, con una sola vittoria, due pareggi e ben quattro sconfitte con un complessivo di sette gol fatti, ben tredici subiti ed una vulnerabilità generale che appare fin troppo evidente.

Calciomercato Siviglia, gli andalusi crollano ancora anche in Champions: la panchina di Lopetegui pronta a saltare

I soli risultati ottenuti fino al ko dell’ultimo fine settimana contro l’Atletico Madrid sembravano già porre fine all’avventura di Lopetegui sulla panchina di un Siviglia che attende solamente di affondare il colpo per un esonero che appare quasi scritto.

Il sostituto dalle parti dell’Andalusia potrebbe essere l’ex Jorge Sampaoli, mentre lo stesso Lopetegui potrebbe anche finire in Premier League al Wolverhampton. Numeri horror quelli di una squadra, quella spagnola, che dovrebbe essere tra le prime quattro forze della Liga e che invece si ritrova diciassettesimo in campionato e con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Il Siviglia si prepara ormai a cambiare.