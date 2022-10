Dopo Meret un’altra firma UFFICIALE: col Napoli fino al 2027

Dopo il rinnovo di contratto di Alex Meret, nel pomeriggio di oggi il Napoli ha ufficializzato anche quello di Alessio Zerbin con una breve nota pubblicata sul sito web: “La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027“.

Prolungamento importante dunque anche per l’esterno classe 1999 ex Gozzano, che in stagione è stato impiegato per cinque volte con un minutaggio complessivo di poco inferiore ai 100 minuti di gioco. Una seconda scelta su cui comunque Spalletti punta e che ha ben valutato in estate, il quale dopo la firma odierna si prepara a vivere ancora tanti anni da calciatore del Napoli, società nella quale arrivò giovanissimo nel gennaio del 2017. Non è però ancora finita: c’è sul tavolo un tris di rinnovi per la colonna vertebrale della squadra azzurra. Discorsi aperti anche per Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa ed Amir Rrahmani