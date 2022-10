Napoli, affare UFFICIALE: c’è la firma sul contratto

Dopo il successo dominante arrivato ieri sera ad Amsterdam contro l’Ajax, il club campano festeggia il nuovo accordo

Prosegue il momento d’oro per il Napoli di Luciano Spalletti. La vera grande rivelazione di questo inizio di stagione, leader della Serie A e in testa al rispettivo girone di Champions League a punteggio pieno, la formazione partenopea sta incantando tutta Europa per l’altissimo livello di calcio proposto.

Una squadra ben assortita in tutti i reparti, figlia di un grande lavoro svolto sul mercato in un’estate turbolenta. Dopo gli addii di calciatori del calibro di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz si pensava infatti che la rosa si fosse nettamente indebolita. E invece, il gruppo già formato lo scorso anno dalla guida di Spalletti, si è rinforzato riscoprendo talenti purissimi come Kvaratskhelia, Kim, Raspadori e non solo.

Un ruolo di cui si è discusso parecchio è quello del portiere. Dopo aver inseguito a lungo Keylor Navas, il Napoli ha infatti scelto di affidarsi ciecamente alle mani di Alex Meret, ricevendo in cambio prestazioni di altissimo livello. Un rendimento che gli azzurri hanno immediatamente premiato con il rinnovo ufficiale del contratto, confermando le anticipazioni rilasciate nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it.

Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Meret

Come annunciato pochi minuti fa dal Napoli, Meret – il cui contratto sarebbe andato in scadenza al termine dell’attuale stagione – ha prolungato per un altro anno con opzione per un secondo. Questo l’annuncio ufficiale del rinnovo: “La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025”.

Una buonissima notizia per il Napoli che blinda per le prossime stagioni il talentuoso portiere italiano. Classe 1997, Alex Meret rappresenta un patrimonio prezioso non solo per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, ma anche per la Nazionale Italiana. Nonostante la presenza di Gigio Donnarumma come titolare indiscusso della selezione azzurra, il commissario tecnico Roberto Mancini ha sempre sottolineato l’importanza di poter contare su un’alternativa di così alto livello a disposizione della rosa italiana.