Tv Play | Calciomercato Milan e Juve, sentenza in diretta: “Fuori portata”

Calciomercato Juventus e Milan, la rivelazione in diretta che spegne gli entusiasmi: ecco quanto dichiarato.

Dopo la vittoria maturata contro il Bologna, è già tempo di Champions per la Juventus, che contro il Maccabi Haifa vuole provare a dare un senso ad un’edizione di Champions League vede i bianconeri fermi a zero punti.

Servirà inevitabilmente una prova convincente da parte di Vlahovic e compagni, che contro i felsinei hanno ritrovato solidità difensiva e verve dalla cintola in su. Inversione di tendenza che Allegri si auspica a stretto giro di posta, per non veder compromessa una stagione nella quale la “Vecchia Signora” sta riscontrando non poche difficoltà a trovare continuità di rendimento. Tuttavia, sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, i rumours e le indiscrezioni continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità. Sia la Juve che il Milan, ad esempio, vogliono puntellare settori del campo di nevralgica importanza, e da tempo stanno scandagliando il mercato alla ricerca della soluzione più congeniale con cui incrementare il bagaglio tecnico e qualitativo.

Calciomercato Juve e Milan, la rivelazione non ammette repliche

Sia alla Juventus che al Milan sono stati accostati con una certa insistenza sia Joao Gomes che Vitor Roque. Si tratta di due obiettivi che, però, salvo dietrofront improvvisi, possono essere considerati sostanzialmente utopistici per i bianconeri ed i rossoneri. Le loro valutazioni, infatti, complice la folta concorrenza che si è materializzata, sono aumentate in maniera vertiginosa, rimescolando in maniera decisiva le carte in tavola. Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda su Twitch su TvPlay, l’intermediario Ludovico Spinosi ha fatto il punto della situazione a riguardo.

Ecco quanto riferito da Spinosi: “Joao Gomes e Roque accostati a Milan e Juve? Temo che siano obiettivi fuori portate per le italiane. Quest’estate si poteva acquistare Joao Gomes ad una cifra ragionevole. Non siamo competivi sul mercato non solo con la Premier, ci stanno superando anche altre realtà. Non so se Juventus e Milan vogliano prenderli, sicuramente sarebbero giocatori che ci starebbero alla grande.”