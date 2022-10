Tutto fermo per il rinnovo: ora il PSG sfida la Juve

La sfida tra Juventus e PSG potrebbe spostarsi dai campi della Champions League a quelli del mercato: tutto bloccato per il rinnovo

Una delle sfide più affascinanti dei gironi di Champions League di quest’anno è quella che vede contrapposte Juventus e PSG. Nella sfida che è andata in scena al ‘Parco dei Principi’ i parigini sono riusciti ad avere la meglio, ma a Torino si preannuncia una partita molto diversa.

Per Angel Di Maria e Leandro Paredes, poi, non potrebbe mai essere una sfida come le altre: Parigi è stato sinonimo di ‘casa’ nelle passate stagioni per gli argentini e ora rappresenta il più ostico degli avversari. La sfida sul campo tra Massimiliano Allegri e Christophe Galtier potrebbe diramarsi anche sul mercato e coinvolgere Cherubini e Campos. Dall’Inghilterra arrivano importanti novità su quello che potrebbe essere la principale occasione a parametro zero per la prossima stagione: Juve e PSG sono pronte a darsi battaglia.

Tutto bloccato per il rinnovo di Kante: il PSG sfida la Juve per il super colpo a zero

Attenzione a quello che potrebbe succedere a N’Golo Kante nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, le trattative tra il Chelsea e l’entourage del francese per il rinnovo di contratto sarebbero totalmente bloccate. In questo momento, lo scenario che vede il francese lasciare Londra da parametro zero al termine della stagione sembra essere quello più probabile.

La Juventus è, da sempre, molto sensibile ai colpi a costo zero e un giocatore come Kante sarebbe perfetto per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Anche perché potrebbe prendere il posto di un altro giocatore in scadenza di contratto: Adrien Rabiot. Come ribadito dal tabloid inglese, però, la concorrente principale per l’ex stella del Leicester sarebbe il PSG.

I parigini potrebbero offrire a Kante un contratto molto più ricco rispetto a quello che potrebbe offrire la Juventus. Inoltre, garantirebbe anche al centrocampista di rientrare in patria per gli ultimi anni della propria carriera. Insomma, Juve e Paris Saint-Germain si sfideranno in Champions League il 2 novembre allo Stadium, mentre a gennaio potrebbero iniziare anche una sfida di mercato per convincere N’Golo Kante.