Juve attenta all’Inter: contatto ufficiale e colpo a zero

Juventus e Inter, ancora una volta contrapposte e rivali anche sul mercato: contatto ufficiale e possibile colpo a zero

Bianconeri e nerazzurri stanno vivendo un momento simile: un avvio di stagione a rilento, sotto ogni aspettativa, ma nell’ultimo match sono arrivate due vittorie preziose. La ‘Vecchia Signora’ contro il Bologna ha ritrovato un successo che era mancato per tutto settembre, mentre ieri sera l’Inter ha colpito il bersaglio grosso: Barcellona KO e allontanate un po’ di nuvole scure.

I due storici club italiani, poi, potrebbero essere rivali anche sul prossimo mercato. In estate la Juventus è riuscita a ‘soffiare’ ai nerazzurri Gleison Bremer, obiettivo principale di Marotta per la difesa. Attenzione, però, a quanto potrebbe succedere nella prossima finestra di mercato: l’Inter avrebbe già avviato i contatti per un grande colpo a parametro zero. A rimanere a secco, questo volta, sarebbero proprio i bianconeri. Il Derby d’Italia è totale, dai campi da gioco alle segrete stanze del mercato, in palio c’è il dominio sul calcio italiano: Milan e Napoli permettendo.

Calciomercato Inter, contatto per Aouar | Juve presa in contropiede

Juventus e Inter negli ultimi anni ci hanno abituati a grandi colpi a parametro zero, giocatori che poi si sono rivelati ottimi affari e elementi fondamentali delle rispettive compagini. Guardando al prossimo mercato e ai possibili partenti a costo zero, spicca il nome di Houssem Aouar: il classe ’98 andrà in scadenza con l’Olympique Lione al termine della stagione e il rinnovo di contratto non appare semplice. Il francese, quindi, potrebbe diventare una delle più ghiotte occasioni a zero del prossimo mercato.

Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, l’Inter avrebbe avuto un contatto ufficiale con l’entourage di Houssem Aouar, muovendosi per poterlo portare a Milano a costo zero in estate. Il francese in passato è stato tra gli obiettivi della Juventus, che potrebbe tornare alla carica per rinforzare ancora di più il proprio centrocampo senza sborsare un euro per il cartellino. Marotta, però, questa volta sembra essersi mosso con anticipo e questo vantaggio potrebbe cristallizzarsi a gennaio quando il francese potrà firmare un pre-contratto con l’eventuale futuro club.