L’addio immediato travolge Inter e Juve: così ne saltano due

Juve e Inter potrebbero ancora trovarsi invischiate in un intreccio sul calciomercato. Stavolta potrebbe non andare bene alle due big di Serie A

Juve e Inter non hanno iniziato la stagione secondo le aspettative, dopo aver riportato alcune sconfitte pesanti in Serie A e in Champions League.

Ora le cose sembrano andare meglio per entrambe, o meglio sembrano sulla via della guarigione. I bianconeri, infatti, hanno vinto e convinto per 3-0 contro il Bologna, alla ripresa del campionato dopo la sosta. I nerazzurri, invece, hanno reagito contro il Barcellona, battendo i blaugrana con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Hakan Calhanoglu. Ora bisogna guardare avanti ed entrambe le big dovranno allungare la scia di vittorie e prestazioni positive, ma un occhio sul calciomercato lo buttano comunque per trovare rinforzi che migliorerebbe gioco e manovra delle due squadre. In particolare, è importante valutare le opportunità a centrocampo e, in tal senso, le mire delle due società si stanno concentrando sulla Premier League. Ma non arrivano proprio delle belle notizie.

Juve e Inter si allontanano da Tielemans e van de Beek

L’ultima mossa del Leicester, infatti, potrebbe rendere le cose molto più difficili alle società italiane. Infatti, secondo quanto riporta il giornalista Jeunes Footeux, ripreso dal ‘Daily Mail’, le Foxes avrebbero messo nel mirino Donny van de Beek per rinforzare notevolmente il loro centrocampo. E soprattutto per colmare una falla importante che potrebbe formarsi nel cuore della squadra con l’addio di Youri Tielemans.

Sull’olandese c’è l’interesse dell’Inter, ma l’offerta da 13 milioni di sterline del Leicester potrebbe sparigliare le carte in tavola. Per il belga, invece, il club inglese potrebbe accelerare l’addio a gennaio, in modo da non perdere il centrocampista a parametro zero solo pochi mesi dopo. E se davvero già nella sessione invernale Tielemans dovesse cambiare maglia, a quel punto la Juve passerebbe in secondo piano nella corsa al calciatore belga. Infatti, una permanenza nel massimo campionato inglese sarebbe l’opzione più probabile. Insomma, sia l’Inter sia la Vecchia Signora potrebbero dire addio a un doppio obiettivo importante sul calciomercato.