Il ct firma per un altro anno: rinnovo UFFICIALE

Per il ct contratto prolungato per un altro anno fino al termine delle qualificazioni: l’annuncio del rinnovo è ufficiale

Proseguirà per un altro anno l’avventura di Gianni De Biasi sulla panchina della nazionale dell’Azerbaigian. Il tecnico italiano, ct della nazionale azera dal luglio 2020, resterà alla guida della nazionale almeno sino a novembre 2023.

Attraverso una nota del Comitato Esecutivo della AFFA, la Federcalcio dell’Azerbaigian, è stato ufficializzato il prolungamento contrattuale del tecnico italiano fino alla fine delle qualificazioni di Euro 2024, previste appunto per novembre 2023. Ancora non è nota la composizione del girone, visto che il sorteggio si terrà il prossimo 9 ottobre a Francoforte. L’Azerbaigian è inserito in quarta fascia. De Biasi, alla guida del gruppo azero, è reduce da un secondo posto nel gruppo 3 di Nations League C, alle spalle del Kazakistan.

Questa la nota apparsa sul comunicato del Comitato Esecutivo della federazione azera:

“La durata del contratto con l’allenatore della nazionale, Gianni De Biasi, sarà prorogata per un altro periodo di qualificazione”.