L’accordo che lancia Juve e Milan: tradimento bloccato

Juventus e Milan lanciate dal nuovo accordo tra i due presidenti che bloccca definitivamente il tradimento dell’attaccante

Inizio di stagione totalmente inaspettato per la Juventus fino ad ora. La squadra di Allegri che avrebbe dovuto lottare per lo scudetto (pur essendo ancora in tempo), al momento è lontana sette punti dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta. Per il Milan invece la questione è diversa, con qualche passo falso ma a soli tre punti dal primo posto, decisiva lo scontro diretto perso col Napoli.

In Champions League per la Juventus la situazione è sempre disastrosa, costretta a vincere contro il Maccabi Haifa dopo le prime due sconfitte. Mentre i rossoneri con quattro punti guidano il proprio girone. Nel frattempo si guarda già al futuro in chiave calciomercato, con un attaccante che continua a essere nel mirino di entrambe. L’accordo tra i due presidenti dei club blocca tutto e potrebbe così favorire l’inserimento delle italiane per il colpo a parametro zero.

Accordo tra Real Madrid e Barcellona per Asensio: Juventus e Milan

Il calciomercato non si ferma mai e anche con le sessioni per i trasferimenti chiuse si tratta per mettere a segno nuovi colpi. Ad attirare l’attenzione di Juventus e Milan da tempo è il futuro di Marco Asensio, attaccante del Real Madrid che per Carlo Ancelotti ormai è una seconda scelta e che a giugno 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’.

L’attaccante spagnolo oltre a finire nel mirino delle italiane sarebbe anche in quello del Barcellona, che avrebbe fiutato l’occasione di strappare ai rivali un giocatore importante a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, tra i presidenti di Barcellona e Real Madrid ci sarebbe un ‘Gentlemen’s agreement’, ovvero un accordo, per il quale le due si sarebbero promesse di non prendere i giocatori l’una dell’altra a parametro zero. Un accordo che dunque bloccherebbe l’interesse del Barcellona per Asensio e potrebbe così riaccendere le speranze di Juventus e Milan per lo spagnolo, che a parametro zero potrebbe essere un grande colpo per la prossima estate.