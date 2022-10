La conferma su Kvaratskhelia fa tremare il Napoli

L’ottimo inizio di stagione di Kvaratskhelia ha attirato l’interesse delle big, arriva la conferma che spaventa il Napoli

Cinque gol e cinque assist nelle dieci partite disputate con la maglia del Napoli. Non ci ha messo molto a far imparare il suo (difficile) nome: Khvicha Kvaratskhelia è l’uomo copertina del Napoli di Spalletti, capolista in Serie A e Champions League.

Otto vittorie e due pareggi per i partenopei grazie anche ai numeri dell’attaccante georgiano. Arrivato dalla Dinamo Batumi per dieci milioni di euro, il 21enne ha conquistato tutti. Capacità di dribbling, gol, assist e poco importa se Spalletti ogni tanto lo rimbrotta, chiedendogli di giocare di più con la squadra. Fa parte del percorso di crescita di un giovane che ha dimostrato di avere le spalle larghe per sopportare la pressione di una grande piazza.

Lo ha capito anche Carlo Ancelotti che in alcune recenti dichiarazioni non ha lesinato complimenti per il 77 del Napoli. “E’ una sorpresa solo per chi non lo conosceva – ha affermato il tecnico di Reggiolo -. E’ un calciatore speciale e lo seguivamo già quando io ero al Napoli”.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid su Kvaratskhelia

Proprio le parole di Ancelotti sono utilizzate da ‘Defensa Central’ per parlare dell’interesse del Real Madrid per il giovane georgiano. Stando al portale spagnolo, infatti, la società blanca sta monitorando le sue prestazioni in vista di un assalto futuro.

Certo Florentino Perez è ben consapevole che, visto la stagione fin qui disputata, la valutazione dell’attaccante è schizzata alle stelle. Così come dalle parti di Madrid sanno anche che per strapparlo al Napoli già quest’estate servirà la classica offerta irrinunciabile ed una cifra ben più alta dei dieci milioni sborsati dai partenopei quest’estate. Del resto, come dice Ancelotti, si parla di “un calciatore speciale”.