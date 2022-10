Annunciato il ritorno di Messi al Barcellona: c’è già la data

Potrebbe essere il secondo e ultimo anno del fenomeno argentino con la maglia del Paris Saint Germain

L’avventura di Leo Messi in Francia potrebbe già essere giunta al capolinea. Dopo un ambientamento più lungo del previsto sotto la Tour Eiffel, l’ex Barcellona starebbe riflettendo a lungo sul suo futuro in virtù del contratto in scadenza che lo lega ai parigini sino al termine dell’attuale stagione.

In realtà, vi sarebbe anche un’opzione per il rinnovo sino al 30 giugno 2024, ma che sino a questo momento non è stata ancora esercitata. Tra l’altro, lo stesso Paris Saint Germain negli ultimi giorni avrebbe formulato una ricca offerta per il rinnovo, mettendo sul piatto dell’argentino un nuovo contratto da 30 milioni di euro netti a stagione sino al giugno 2024, con opzione di proroga sino al 2025.

La scelta finale spetterà ovviamente allo stesso Messi, non del tutto convinto di proseguire la sua esperienza in Francia nonostante l’ottimo livello recuperato in questa stagione e i grandi investimenti realizzati dal club negli ultimi mesi. Nella testa del calciatore, però, in questo momento c’è solamente il prossimo Mondiale di Qatar 2022.

Con ogni probabilità sarà per l’attaccante l’ultimo grande palcoscenico internazionale con la maglia della sua Argentina, ma soprattutto l’ultima possibilità di poter trionfare in un Mondiale con i colori dell’albiceleste.

Calciomercato Barcellona, spunta l’annuncio del ritorno di Messi

Nel giorno in cui il Barcellona torna di scena in Italia nel match in programma questa sera a San Siro contro l’Inter, in Argentina è stata rilasciata un’indiscrezione clamorosa che riguarda il futuro di Leo Messi. Secondo la giornalista Veronica Brumati, l’ex blaugrana potrebbe lasciare ufficialmente il Paris Saint Germain, portando il suo contratto in scadenza senza alcun rinnovo al prossimo 30 giugno.

Questo l’annuncio della cronista su Twitter: “1° luglio 2023, Lionel Messi sarà un nuovo calciatore del Barça”. Se confermata, la notizia ovviamente avrebbe ripercussioni positive sul futuro del Barcellona, che con l’approdo di Xavi in panchina ha recuperato quel fascino che aveva perso nelle ultime annate. Dopo gli acquisti di Lewandowski e Raphina, il rinnovo di Dembele e la crescita di Ansu Fati, il ritorno di Messi in blaugrana completerebbe uno dei reparti offensivi più forti d’Europa.