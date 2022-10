Finalmente Simeone: la scelta è stata presa

Da anni il nome del Cholo viene accostato alla panchina dell’Inter per via dell’esperienza trascorsa a Milano da calciatore

Sono ore bollenti per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Dopo la sconfitta numero quattro di questo campionato incassata nell’ultimo turno di Serie A contro la Roma, per la prima volta dal suo arrivo all’Inter il tecnico è stato messo seriamente in discussione a causa dei risultati negativi dell’ultimo periodo.

Sebbene vi sia stato un miglioramento in termini di prestazione rispetto all’ultima uscita prima della sosta contro l’Udinese, il risultato ottenuto contro i giallorossi non è piaciuto alla dirigenza e al presidente Steven Zhang che, dopo aver rinnovato la propria fiducia nei confronti dell’allenatore nelle scorse settimane, si sarebbero aspettati subito uno step in avanti ed un atteggiamento più propositivo da parte dell’intera squadra.

Sotto esame, infatti, non c’è solo l’allenatore, ma anche buona parte dei calciatori dell’Inter che hanno contribuito ad un calo di rendimento così netto rispetto alle prestazioni della passata stagione. Già stasera Inzaghi, nel match in programma contro il Barcellona a San Siro per la terza giornata di Champions League, si gioca una buonissima fetta del suo futuro sulla panchina nerazzurra.

Anche se, a meno di clamorosi ed inaspettati colpi di scena delle prossime ore, potrebbe essere la sfida contro il Sassuolo la vera prova da dentro o fuori che deciderà le sorti dell’ex tecnico della Lazio a Milano. Nel frattempo, insieme alle voci sul cambio di proprietà, per il futuro non si esclude un possibile ritorno di fiamma per il Cholo Simeone.

Calciomercato Inter, i tifosi hanno scelto: Simeone il prossimo allenatore

Come sappiamo, da qualche settimana Zhang ha affidato un mandato a diversi istituti bancari per ricercare possibili acquirenti per l’Inter. Qualora il club nerazzurro passasse nelle mani di una nuova proprietà, la prima vera rivoluzione potrebbe partire da un cambio in panchina.

Per i tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio di Calciomercato.it di questa mattina su Telegram, la nuova proprietà dell’Inter dovrebbe puntare eventualmente su un condottiero dal sangue nerazzurro come il Cholo Diego Simeone, votato al 49%. Alle sue spalle il secondo con più preferenze è stato l’ex Antonio Conte al 20%, davanti a due profili di livello internazionale come Tuchel (18%) e Pochettino (13%).