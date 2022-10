Il sostituto di Inzaghi spacca i tifosi: “Si lotta per non retrocedere”

L’eventuale sostituto di Simone Inzaghi spacca i tifosi dell’Inter. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra

Simone Inzaghi non può più sbagliare. Tra Barcellona e Sassuolo, soprattutto nella prossima trasferta di campionato, il tecnico si gioca la panchina dell’Inter.

Il distacco in Serie A è già ampio e i nerazzurri non possono più permettersi passi falsi. In caso di risultato negativo sabato, la posizione dell’allenatore sarebbe a forte rischio. Nelle ultime ore sono così iniziati a circolare i primi nomi per l’eventuale successione dell’ex Lazio. Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Inzaghi ha ammesso: “Ho sempre detto che noi allenatori dipendiamo dai risultati. Ma ci sono abituato, il calcio è così”. Anche il tecnico è consapevole che la fiducia della società non è più incondizionata. E tra i nomi accostati alla panchina nerazzurra c’è anche quello, tra i più ingombranti, di Mauricio Pochettino.

Inter, Pochettino per il post Inzaghi: tifosi spaccati sui social

L’ex allenatore di Tottenham e Paris Saint-Germain sarebbe tra i candidati della dirigenza in caso di ribaltone. Anche il nome di Pochettino, però, spacca i tifosi dell’Inter. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Pochettino per avere il 75% di possesso palla e 0 gol? No grazie — Jebreal Madrid (@smgii1908) October 3, 2022

#Pochettino

Nomen omen sarebbe quello giusto per il contesto societario attuale — BausciaInLux (@Bausciainlux) October 4, 2022

Pochettino sarebbe un grosso SI in quanto la sua carta d’identità è diversa da quella di Simone Inzaghi Scherzi a parte, oltre Davide Currenti, da dove esce fori la notizia? — El Trattore coccardato 🏆🇮🇹🏆🇮🇹 🚜 (@ElTrattore) October 4, 2022

Pochettino anche no, un allenatore che è riuscito a perdere la Ligue 1 allenando il PSG.

Per carità. https://t.co/xDBHJ1zmLG — Rodolfo (@Rodolfo34113504) October 3, 2022

Sono sul carro di Pochettino — Lautykese💛💙 #nervosetti (@marco171292) October 4, 2022

Con Pochettino, si lotta seriamente per non retrocedere https://t.co/qrdnnQyAvf — Francesco Namio (@bauscione) October 4, 2022

A leggere sto social pare che abbiano tutti preso il patentino per allenare.

Per carità Pochettino per me non è né carne né pesce ma chi lo bolla come mediocre è lo stesso che sta letteralmente pregando in un duo Deki- Cambiasso, con tutto il dovuto rispetto. Meno dai. — ⓐⓢⓣⓡⓘⓓ (@OhWhatFun__) October 4, 2022