Ribaltone e doppia beffa: rinnovo o ritiro

Ancora una partenza super per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che questa estate ha cambiato un altro paio di pedine importanti in un processo di ringiovanimento che parte da lontano ma senza alterare la qualità della rosa. Prossimo step su un centrocampista titolare che ha due strade di fronte a se

Carlo Ancelotti ha saputo costruire un secondo ciclo vincente al Real Madrid: vittorie in Liga e in Champions lo scorso anno per il tecnico di Reggiolo che è subito rientrato alla grande nello spogliatoio di uno dei club più importanti al mondo. Un altro exploit in bianco che viene accompagnato anche da un processo di cambiamento dello stesso Real Madrid che sa anche rinnovarsi mantenendo ugualmente invariato il valore di una rosa spaziale. Da Vinicius a Rodrygo passando per Camavinga, Valverde e il neo arrivato Tchouameni. I volti freschi dei ‘blancos’ sono molti e sono destinati ad aumentare, cambiando gradualmente i grandi campioni avanti con l’età che hanno fatto la storia recente del club.

In estate è partito Casemiro con Tchouameni pronto a raccoglierne l’eredità e calandosi peraltro molto rapidamente nella nuova realtà. Prossimamente il processo di svecchiamento potrebbe passare anche da un altro centrocampista che ha il destino diviso lungo due possibili strade. Si tratta di Toni Kroos, regista classe 1990 che potrebbe essere arrivato alle ultime battute col Real, e che era stato accostato suggestivamente anche alla Juventus.

Calciomercato, le due strade per il futuro di Toni Kroos: ritiro o rinnovo

Con un contratto in vigore fino al giugno 2023, la situazione futura di Toni Kroos è molto confusa e divisa in due possibili strade. Il giocatore tedesco ha parlato anche in passato, in numerose occasioni, di un potenziale ritiro al termine del suo accordo col Real. Pertanto, nell’estate del 2023 la sua carriera potrebbe prendere due distinte direzioni, secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’.

La prima cavalca la grande predisposizione del club a rinnovare l’accordo in scadenza estendendolo fino al 2024 con la possibilità poi per il calciatore di ritirarsi al termine del nuovo contratto. La seconda strada porta invece alla chiusura nel 2023 con annesso ritiro dal calcio giocato.