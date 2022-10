Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

Aperture odierne, in Italia, dedicate al riscatto della Juventus, che torna, con il Bologna, alla vittoria dopo più di un mese. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola: “Signora si rinasce“. Nel frattempo, invece, è l’Inter a vivere un momento delicatissimo dopo la nuova sconfitta contro la Roma: “Inzaghi vacilla“. Problemi che non hanno dall’altra parte di Milano: “L’effetto Pioli sul Milan“. La giornata di ieri è stata poi fondamentale per il debutto di un fischietto al femminile in Serie A: “Maria Sole, il fischio perfetto“.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra a sua volta i bianconeri: “La Juve fa la Juve“. Se Allegri riparte, la giornata di ieri è stata fatale per un altro allenatore: “Tris del Monza, la Samp esonera Giampaolo: Ranieri o D’Aversa“. Il mondo del calcio, intanto, piange le vittime dei disordini in Indonesia a margine di una partita: “Una strage allo stadio, almeno 131 i morti“.

Su ‘Tuttosport’, si esaltano gli “Squilli di Juve“. Il successo dei bianconeri sul Bologna riporta almeno momentaneamente il sereno per Allegri. Il suo collega Simone Inzaghi invece è sempre più in difficoltà: “Se va in Barça, Inzaghi salta“. E’ già finita invece per un altro allenatore, il terzo a essere esonerato in A quest’anno: “Ciao Giampaolo, Samp a De Rossi?“. Spazio anche per il motociclismo, con l’Italia che torna a vedere la possibilità di un titolo mondiale in MotoGP: “Bagnaia, Mondiale a 2 punti“. Il pilota della Ducati vicinissimo al leader Quartararo, dopo il terzo posto in Thailandia.

Rassegna stampa di lunedì 3 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

All’estero, la domenica di campionato non ha risparmiato emozioni e colpi di scena. In Spagna, cambia la classifica con il Barcellona che passa in vetta dopo il passo falso del Real Madrid contro l’Osasuna: “Primer pinchazo”, titola ‘Marca’, con Benzema che sbaglia un rigore. In Inghilterra, invece, è spettacolo Manchester City, che strapazza lo United nel derby con un rotondo 6-3 e il ‘Mirror’ si concede una citazione cinematografica: “Six and the City“.