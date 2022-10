Messi, non è finita: ha deciso le prossime due squadre

Lionel Messi si prepara a tornare protagonista del calciomercato estivo nel 2023: il futuro dell’argentino è deciso per le prossime stagioni

Lionel Messi sembra tornato al suo splendore. Almeno i numeri dicono che l’argentino ha ritrovato la forma e la verve smarrita lo scorso anno. In queste prime partite stagionali, il numero 30 del PSG ha messo a segno già 7 gol con 8 assist in 12 presenze tra campionato, Champions e Supercoppa. Lo scorso anno Messi aveva segnato 6 gol in tutto il campionato (ora è già a quota 5), 11 totali considerando anche la Champions con 15 assist complessivi. La strada dunque sembra quella buona, con l’ultima perla nella partita di venerdì col Nizza.

Il PSG ci spera soprattutto in chiave europea, vero e proprio tabù di Al Khelaifi che sente la pressione di dover sfruttare questa stagione in Champions. Sì, perché Lionel Messi è già all’ultimo anno di contratto, che scade il 30 giugno 2023 quando la Pulga avrà 36 anni. Il club parigino starebbe già provando, vista la forma dell’argentino e il suo splendore ritrovati, a trattare per il rinnovo. L’inizio di stagione brillante, scrivono in Spagna, ha convinto la società a provarci, ma la strada è assolutamente in salita.

Il PSG ci prova, ma Messi ha deciso: vuole tornare al Barcellona

Come rivelato da Josep Pedrerol in diretta su ‘El Chiringuito’, Lionel Messi ha già deciso il suo futuro. Nonostante la corte spietata, in corso già da qualche anno, della MLS l’unico obiettivo è quello di tornare al Barcellona. Dopo l’addio del 2021, storico viste le modalità e la portata, in realtà il pensiero costante della leggenda argentina è stato sempre tornare a casa. Così come lo sta sognando pure il presidente Laporta, in attesa di uscire da questa crisi finanziaria o comunque di attenuarla.

Secondo Pedrerol, Messi sarebbe disposto ad andare incontro economicamente al Barcellona per quanto riguarda l’ingaggio. Nessun dettaglio sulla duranta del contratto, ma la sensazione è che debba lasciare spazio per chiudere la carriera altrove. Proprio nella MLS, verosimilmente nell’Inter Miami di David Beckham. La franchigia statunitese, infatti, sarebbe a conoscenza del fatto che “nella prossima stagione non potranno ancora far firmare Messi, che vuole solo tornare al Barcellona”. Un’affermazione chiara: non il prossimo anno, ma la ‘pulga’ prima di dire basta andrà a giocare negli Stati Uniti. Questo sembra già scritto, anche se non sono ancora chiari e noti tempistiche e anni di contratto.