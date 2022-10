Svolta Chiesa, il report UFFICIALE della Juventus

Arrivano importanti novità sul rientro di Federico Chiesa dal report odierno della Juventus. Tutti gli aggiornamenti sull’esterno

“L’unica cosa che vi posso dire è che Chiesa settimana prossima comincerà a toccare di più la palla e si avvicinerà di più alla squadra. L’importante è che proceda bene, lo stanno seguendo nel migliore dei modi. Ma da lì a giocare ci passa tanta acqua sotto i ponti”.

Alla vigilia di Juve-Bologna, Massimiliano Allegri aveva fatto il punto sul recupero di Federico Chiesa. L’esterno bianconero vede la luce in fondo al tunnel, dopo il lunghissimo stop dello scorso gennaio e l’operazione al ginocchio. Quasi nove mesi lontano dai campi per il talento della Nazionale, fino ad oggi. Nell’allenamento odierno all’indomani del Bologna, infatti, il giocatore si è rivisto in campo per un lavoro parziale con i compagni. Il rientro sarà ovviamente parziale e graduale, Chiesa non sarà subito a disposizione di Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni, l’obiettivo dello staff medico e del giocatore è quello di tornare in campo nei big match di fine ottobre, tra Benfica, Paris Saint-Germain e Inter. Ci vorranno ancora diverse settimane per rivederlo in azione, ma i segnali dalla Continassa sono ormai sempre più incoraggianti.

Chiesa parzialmente in gruppo: la nota della Juventus