CM.IT | Salernitana, ultima spiaggia per Nicola: corsa a quattro per la panchina

L’inizio di campionato era stato decisamente incoraggiante, con buoni risultati e prestazioni positive. In particolare, quella allo Stadium contro la Juventus, dove la Salernitana aveva sfiorato una clamorosa impresa, tornando a casa con un 2-2 di valore nonostante qualche rimpianto. Ma nel calcio, come spesso accade, basta poco perché gli scenari cambino da un momento all’altro.

Da allora, sono arrivate due sconfitte, entrambe piuttosto pesanti per i granata. Prima lo scivolone casalingo contro il Lecce, un 1-2 doloroso in uno scontro diretto con una concorrente per la salvezza, poi, ieri, la autentica disfatta in casa del Sassuolo. Un 5-0 senza attenuanti, ben al di là del punteggio, con una squadra campana mai in gara e che è apparsa lontanissima parente di quella che solo qualche settimana fa aveva destato buona impressione di sé. E così, tra i tecnici in bilico di questo momento in campionato, finisce anche Davide Nicola. La posizione dell’allenatore, a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, è fortemente a rischio.

Salernitana, ultimatum a Nicola: in corsa anche De Rossi

A Nicola, il club ha confermato la fiducia fino a domenica prossima, data della gara da disputarsi all’Arechi contro il Verona, altra squadra con la panchina piuttosto ‘calda’ in questo momento per Cioffi. In caso di nuovo flop, si consumerà la rottura definitiva e l’addio. Inizia dunque una settimana cruciale, al termine della quale ci sarà un appuntamento da non fallire. Si attende una pronta risposta sul campo in termini di risultato e di prestazione. Viceversa, la società si guarderà intorno alla ricerca di un sostituto. Sono quattro i nomi attorno ai quali la dirigenza si starebbe orientando. Vale a dire, Aurelio Andreazzoli, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Su quest’ultimo nome, si stanno ancora raccogliendo conferme. Una situazione che finisce con l’intrecciarsi con il destino di altre panchine. Dopo l’esonero di Giampaolo, Ranieri è già seguito dalla Sampdoria. E anche il nome di De Rossi è emerso in merito alla panchina blucerchiata.

