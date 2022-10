Riunione in corso, esonerato prima della Champions

Allenatore esonerato prima della prossima partita di Champions League, questo sta accadendo in queste ore con la riunione del club

Iniziano ad arrivare i primi verdetti sia in Italia che in Europa per quanto riguarda le panchine dei club. In Serie A infatti ne sono già saltate diverse, come quelle di Monza e Bologna, con gli esoneri di Stroppa e Mihajlovic. Inoltre continuano ad esserci diversi allenatore, anche nelle big, che continuano a essere in bilico.

Uno di questi è Simone Inzaghi, che dopo la sconfitta casalinga dell’Inter nel big match contro la Roma, inizia a sentire tremare sempre di più la sua posizione in panchina. In Europa la situazione sembrerebbe non essere molto diversa da quella italiana, in particolare in Spagna. Un club della Liga si è riunito per decidere le sorti dell’allenatore, che potrebbe essere esonerato prima della prossima partita di Champions League in programma.

Riunione in corso nel Siviglia: Lopetegui rischia l’esonero immediato

Inizio di stagione disastroso per il Siviglia fino ad ora. Il club spagnolo infatti in Liga ha raccolto solamente cinque punti in sette giornate. L’unica vittoria è arrivata col brivido contro l’Espanyol per 2-3, per il resto solo due pareggi e quattro sconfitte. Anche in Champions League le cose non sono andate meglio, con la sonora sconfitta per 0-4 contro il Manchester City e lo 0-0 contro il Copenaghen.

L’ultima sconfitta arrivata in campionato contro l’Atletico Madrid potrebbe essere stata quella decisiva per l’addio di Lopetegui dalla panchina spagnola. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Marca’, il consiglio direttivo del club spagnolo, formato dal presidente, i vicepresidenti, Monchi e l’avvocato del club, si sarebbero riuniti oggi pomeriggio per decidere il destino del tecnico. Addirittura l’esonero potrebbero arrivare prima della partita di Champions League di mercoledì contro il Borussia Dortmund. Il motivo sarebbe la trattativa già avanzata con Jorge Sampaoli come sostituto di Lopetegui sulla panchina del Siviglia. Dunque ore decisive per la panchina del club spagnolo, che a un passo dalla partita decisiva contro i tedeschi del Dortmund potrebbe decidere di cambiare allenatore, affidando la panchina a Sampaoli e dicendo addio a Lopetegui.