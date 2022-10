Il Bologna stravolge il mercato della Juventus: ora arrivano due bomber

La vittoria con il Bologna può stravolgere i piani mercato della Juventus: via già a gennaio, doppio arrivo possibile

Tre gol, tre punti e finalmente un sorriso. La Juventus è ripatita con il piede giusto e lo ha fatto con la forza dei suoi attaccanti. Vlahovic protagonista con un assist e un gol, ma anche Milik che ha confermato la sua importanza nello scacchiere tattico di Allegri.

Il polacco ha avuto un impatto davvero importante dal suo arrivo a Torino: tre gol in campionato, uno in Champions League e soprattutto la sensazione che sia l’uomo giusto per far rendere al meglio Vlahovic. Se lo scorso anno Allegri parlava del serbo come di un attaccante che non riesce a dare il meglio di sé con un partner vicino, la sfida con il Bologna sembra dimostrare il contrario. Questo, insieme al fatto che Milik sia diventato ormai insostituibile può cambiare lo scenario e il mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, via Kean: doppio bomber

Se la scelta di giocare con due punte sarà confermata anche nelle prossime partite, è evidente che la Juventus dovrà intervenire sul mercato per individuare un calciatore in grado di rimpiazzare Milik. Gli attaccanti da prendere potrebbero essere addirittura due se andasse via Kean.

I bianconeri devono ancora riscattarlo dall’Everton per una cifra di 28 milioni di euro, ma il suo futuro a Torino è fortemente in discussione. Dovesse arrivare l’offerta intorno ai 30 milioni, la Juventus potrebbe dare via il 21enne e andare alla ricerca dei rinforzi che servono per un attacco a due punte. Facile pensare a Depay che già in estate è stato il nome alternativo a Milik: l’olandese continua a non giocare tanto a Barcellona ed ha ancora il contratto in scadenza a fine stagione. Il suo potrebbe essere un arrivo low cost, al contrario di Okafor: l’attaccante del Salisburgo, piace anche al Milan, ma difficilmente sarà ceduto per una cifra inferiore ai trenta milioni di euro.

Più abbordabile invece Marcus Thuram, altro vecchio obiettivo dei bianconeri, desideroso di giocare in Serie A. In scadenza con il Borussia Moenchendablach, con lui si potrebbe ripetere l’operazione alla Zakaria, anticipando l’arrivo di qualche mese. Riflessioni in corso dunque con il successo con il Bologna che potrebbe rivoluzionare il mercato juventino.