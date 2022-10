Scippo a zero e ritorno di fiamma: doppio intrigo Juve-Barcellona

Il mercato dei bianconeri è già parecchio movimentato in vista della prossima estate

Tra le regine dell’ultimo calciomercato, la Juventus ha subito ripreso a lavorare per il futuro. Il club bianconero, tra i tanti colpi dell’ultima sessione, si è distinto soprattutto per essersi aggiudicato a costo zero due campionissimi del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Una tradizione, quella bianconera sui parametri zero, che va avanti ormai da diverse stagioni. In attesa di avere a disposizione il miglior Pogba, va detto che il rendimento dell’esterno argentino sino a questo momento è stato compromesso da diversi fattori.

Innanzitutto l’infortunio rimediato alla prima giornata di campionato, nel miglior match disputato dall’ex Psg contro il Sassuolo. Ma anche l’espulsione incassata contro il Monza, punita dal giudice sportivo con due giornate di squalifica, ha rallentato il suo inserimento nei meccanismi bianconeri.

Tornando sul mercato dei parametri zero, la Juventus potrebbe ripetersi la prossima estate, approfittando dei tanti profili con contratto in scadenza. Tra questi, ad esempio, circola da diverse settimane il nome di Youri Tielemans, forte centrocampista di proprietà del Leicester già nel mirino dei bianconeri. Oltre alla concorrenza del Manchester United venuta fuori pochi giorni fa, stando alle ultime indiscrezioni riprese da ‘fichajes.net’ sarebbe piombato anche il Barcellona.

Calciomercato Juve, Barcellona su Tielemans se parte De Jong

Il Barcellona, però, prima di tentare l’assalto al centrocampista belga ha intenzione di tornare ad ascoltare offerte per Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese già la scorsa estate aveva ricevuto la corte di Manchester United e Chelsea. Nonostante le trattative già avviate, però, l’ex calciatore dell’Ajax aveva preferito rimanere in maglia blaugrana dando fiducia al nuovo corso guidato da Xavi.

Lo stesso de Jong negli ultimi mesi è stato seguito anche dalla Juventus. Qualora venisse scaricato in vista della prossima estate per fare spazio all’interno della rosa a Tielemans, potrebbe tornare utile proprio ai bianconeri sul mercato. E’ evidente che il belga del Leicester converrebbe alla squadra di Allegri soprattutto per un discorso economico, ma l’eventuale scippo del Barcellona aprirebbe una traccia parecchio interessante per tornare sul grande sogno olandese.