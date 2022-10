TV PLAY | La Juventus ha scelto il nuovo Ds: scippo in Serie A

La Juventus si è ripresa sul campo, ma intanto programma il calciomercato: potrebbe arrivare un nuovo Direttore sportivo dalla Serie A

L’inizio di stagione della Juventus non ha affatto rispettato le attese. I bianconeri si sono presentati ai nastri di partenza con una squadra rinnovata in molti dei suoi pezzi cardine e con una rosa sulla carta molto più competitiva.

Un dato di fatto che, però, non è stato supportato dal campo. La Vecchia Signora ha perso pezzi importantissimi per il gioco di Massimiliano Allegri. Assenze che si sono fatte sentire prima della sosta per le Nazionali, ma dopo è arrivata una reazione ferma e convinta nel match contro il Bologna. Un sonoro 3-0 che non ha lasciato margini di risposta per i rossoblù, incapaci anche solo di impensierire i torinesi. Una rondine non fa primavera indica, però, un vecchio detto popolare, per cui già in Champions League la Juventus è attesa alla prova della continuità. Ma senza dimenticare il futuro sul calciomercato, come tutte le big che programmano con largo anticipo per poi non farsi trovare impreparate. Stavolta, però, non stiamo parlando di grandi calciatori o di talenti, ma della dirigenza. Infatti, vi abbiamo descritto la situazione anche negli ultimi giorni, con tutti i nomi del caso, ma oggi sono arrivate ulteriori novità a tal proposito.

La Juventus sa su chi puntare: Giuntoli obiettivo come nuovo Ds

Ne ha parlato Enrico De Lellis in diretta su Calciomercato.it in onda su Tv Play e delineando il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus nel ruolo di Direttore sportivo. Un’aggiunta e non una sostituzione nel quadro dirigenziale bianconero, che però dovrà passare prima dalle intenzioni del Napoli. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di ‘Repubblica’: “La Juventus ha individuato Giuntoli come l’uomo ideale per ripartire nell’estate del 2023. Non salteranno teste, ma ci sarà una figura in più. Adesso, Giuntoli ha un contratto fino al 2024 con il Napoli. Al dirigente intriga la possibilità di ripartire con un nuovo progetto, ma De Laurentiis dovrebbe liberarlo, cosa che difficilmente accadrà, e a questo punto andrebbe intavolata una trattativa”.

Il dirigente partenopeo non è tuttavia l’unico obiettivo in Serie A: “Tare è molto stimato da Pavel Nedved, anche di più rispetto a Giuntoli, è lui l’altro nome sul taccuino, va tenuto in lista”.