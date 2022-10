Rottura con il tecnico e addio da 35 milioni: Juventus all’erta

Occasione a sorpresa per la Juventus: il rapporto con il club è ai minimi storici. Tuttavia, dalla Premier meditano l’assalto

Quella appena conclusa si sarebbe dovuta configurare come la sessione di mercato della svolta in casa Juventus, ma fino a questo momento i segnali lanciati dai bianconeri non sono stati affatto esaltanti. Neanche il centrocampo – puntellato con gli acquisti di Pogba (che ancora deve rientrare dall’infortunio) e Paredes – sta offrendo le giuste garanzie. Tutt’altro.

Ringalluzzito dall’esplosione di Fabio Miretti, il centrocampo della “Vecchia Signora” in questo primo segmento di stagione ha riscontrato non poche difficoltà a prendere in mano le redini della manovra, assopito da una sterilità generale a tratti soporifera. Lenta in fase di impostazione e poco coordinata in quella di non possesso, la zona nevralgica del campo sta continuando a rappresentare un problema per Allegri, che non può non aggrapparsi al recupero di Rabiot. Salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime sessioni di contrattazioni “Madama” sarà chiamata dunque da un nuovo restyling, anche perché i rientri alla base di Arthur e Zakaria rischiano di configurarsi come opzioni sempre più concrete.

Calciomercato Juventus, grana De Paul per l’Atletico: ribaltone immediato

E così, non è escluso che possa ritornare in auge un profilo accostato già in passato alla Juventus. Non in ottica gennaio, però, visto che i bianconeri hanno esaurito gli slot da destinare agli extracomunitari. Ci stiamo riferendo a Rodrigo De Paul, che stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna sarebbe ormai ai ferri corti con l’Atletico Madrid. Come riferito da todofichajes.com, Simeone non avrebbe affatto digerito alcune richieste dell’ex Udinese, al punto che i Colchoneros starebbero vagliando anche l’ipotesi di una cessione immediata del classe ’94 di Sarandì.

Ad approfittare della situazione potrebbe essere il Leeds, che aveva già sondato De Paul un anno e mezzo fa, prima della definitiva irruzione dell’Atletico. I madrileni non hanno alcuna intenzione di fare minusvalenza, e chiederebbero non meno di 35 milioni per lasciare partire. Come detto, la Juve almeno a stretto giro di posta non può affondare il colpo. Staremo a vedere, però, se nei prossimi mesi lo scenario legato all’eventuale ritorno di De Paul in seria possa effettivamente prendere quota.