Salta un’altra panchina, pronto l’esordio in Serie A: non vede l’ora

Con le panchine saltate e in bilico, spunta una suggestione importante per la Serie A

È saltata l’ennesima panchina di questa stagione in Serie A. Marco Giampaolo era in bilico da tempo, la sconfitta contro il Monza – pesantissima per 3-0 a Marassi – ha sancito l’esonero da parte della Sampdoria. Prima la conferma del vicepresidente Romei, poi il comunicato ufficiale dei bluerchiati a distanza di un paio d’ore dalla delusione. Due punti in otto partite con quattro sconfitte consecutive hanno prodotto una decisione inevitabile.

A rischiare potrebbe essere anche Davide Nicola dopo il tonfo clamoroso della Salernitana che cade 5-0 in casa del Sassuolo. I campani non vincono da agosto, una serie di cinque partite con tre pareggi e due sconfitte. In serata c’è stato il confronto tra il presidente Iervolino e il ds De Sanctis, che hanno deciso di aspettare e lasciare Nicola al suo posto per almeno un’altra settimana. La prossima col Verona può essere decisiva. La Sampdoria ha già avviato il casting per il successore di Giampaolo e i nomi restano i soliti. In primis D’Aversa per il legame di contratto ancora in vigore fino al 2024, poi un altro ritorno come Claudio Ranieri che però sarebbe abbastanza costoso. E la Samp non può permettersi certe spese, anche se il tecnico testaccino avrebbe già dato la sua disponibilità.

Sampdoria, via al casting dopo Giampaolo: c’è pure De Rossi

Ci sono poi le suggestioni come quella di Domenico Tedesco, anche lui però non a buon mercato. Come riporta ‘Tuttosport’, tra le idee che più stuzzicano c’è anche quella relativa a Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma scalpita per la sua prima esperienza da primo allenatore, lo ha confessato in una recentissima intervista: “Lo staff è pronto, manca solo il dettaglio della panchina”. Ci sono state indiscrezioni legate alla Serie B, ma la Samp può essere un’altra pista.

Poi anche l’opzione Semplici, ma su ‘La Gazzetta dello Sport’ vengono nominati altri due tecnici. Il primo è Aurelio Andreazzoli, l’altro è Dejan Stankovic. Il tecnico serbo ex Stella Rossa, che si è dimesso dopo la bruciante eliminazione dal playoff di Champions con un autogol nel recupero, è attualmente libero. Ed è anche nella lista di nomi papabili per l’eventuale successione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Per la Samp l’elenco può essere lungo, ma dovrà decidere in fretta: da preparare c’è uno scontro già fondamentale contro il Bologna.