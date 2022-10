Ajax-Napoli, i convocati azzurri: la decisione su Osimhen

Champions League, domani il Napoli in campo ad Amsterdam contro l’Ajax: i convocati di Spalletti e la decisione su Osimhen

Sono 23 i convocati di Luciano Spalletti per la trasferta di Champions League di Amsterdam. Domani sera il Napoli, capolista nel gruppo A, affronterà l’Ajax per una gara cruciale per la qualificazione degli azzurri. Gli olandesi, fermi a 3 punti alla pari del Liverpool, vogliono sfruttare la chances di agganciare i partenopei a 6 punti di fronte al proprio pubblico.

Una sfida certamente non facile per la compagine campana, che dovrà fare a meno anche in questa circostanza di Victor Osimhen. Il nigeriano è vicino a recuperare la condizione, ma Spalletti ha preferito lasciarlo a Castel Volturno ad allenarsi per riaverlo a disposizione in vista delle prossime gare, magari già per l’impegno di campionato contro la Cremonese.

Come detto sono 23 i convocati di Spalletti. Questi i giocatori chiamati per la trasferta nella capitale olandese.

Portieri: Sirigu, Meret, Idasiak.

Difensori: Kim, Di Lorenzo, Juan Jesus, Zanoli, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani.

Centrocampisti: Zielinski, Lobotka, Ndombele, Anguissa, Zerbin, Elmas, Gaetano.

Attaccanti: Raspadori, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Lozano.