Kostic, Vlahovic e Milik: la Juve si rilancia col Bologna, Allegri respira

La Juventus di Allegri torna a conquistare i tre punti in Serie A, vincendo 3 a 0 in casa contro il Bologna: in gol Kostic, Vlahovic e Milik

È una Juventus vincente e convincente quella che abbiamo visto stasera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri tornano a conquistare i tre punti in Serie A battendo il nuovo Bologna di Thiago Motta, dopo il brutto falso a Monza e i pareggi contro Fiorentina e Salernitana. Tre punti che danno una significativa dose di ossigeno a ‘La Vecchia Signora’ e, in particolare, a mister Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è stato preso di mira dai tifosi nelle scorse settimane. La stragrande maggioranza dei supporters bianconeri ha chiesto a gran voce il cambio in panchina immediato, a causa delle prestazioni altamente deludenti della squadra torinese. Da ricordare, tra l’altro, che appare già compromessa la qualificazione agli ottavi di Champions League, per via del ko interno subito per mano del Benfica.

Oggi, però, la Juve si è resa protagonista di una gara più che positiva – terminata sul roboante punteggio di 3 a 0 –, lasciandosi momentaneamente alle spalle l’ultimo periodo negativo (e le critiche che ne sono derivate). La partita coi rossoblù si è messa nel verso giusto dopo 24 minuti di gioco del primo tempo. Filip Kostic raccoglie il suggerimento di Vlahovic e infila la porta presieduta da Skorupski col suo mancino letale.

Serie A, Juventus-Bologna 3-0: marcatori e classifica

Nella ripresa ci pensa il bomber serbo ad allungare il vantaggio della Juventus. Zuccata vincente su un bel cross partito dai piedi di Weston McKennie, col classe 2000 tornato al gol dopo qualche partita in cui è rimasto a secco. Passano appena tre minuti e Arkadiusz Milik – anche stasera in grande fra i migliori in campo – buca l’estremo difensore avversario con una vera e propria sassata di sinistro da dentro l’area. Si chiude così il match: la Juventus, grazie al successo odierno, potrà guardare sicuramente con maggiore tranquillità alle prossime sfide in programma con Maccabi Haifa e, soprattutto, Milan.

Juventus-Bologna 3-0: 24′ Kostic (J), 59′ Vlahovic (J), 62′ Milik (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Lazio 17, Milan 17, Udinese* 16, Roma 16, Juventus 13, Sassuolo 12, Inter 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Hellas Verona* 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.

*Una partita in meno