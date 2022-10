Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 2 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Giornali che inevitabilmente si concentrano su un sabato di campionato denso di spunti. La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica il titolo principale al “Milan di ferro“, commentando il successo dei rossoneri in un rocambolesco finale a Empoli. Dall’altra parte del Naviglio, invece, è crisi nera: “Disastro Inter“, con i nerazzurri che perdono per la quarta volta in campionato a San Siro contro la Roma. “E il Napoli vola“, intanto, con gli uomini di Spalletti sempre in vetta alla classifica dopo il successo contro il Torino.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra l’impresa della Roma: “Mou affonda l’Inter“. Attorno al titolo principale, nel catenaccio, il momento dei nerazzurri, con Inzaghi che affronta i venti di crisi e vede allontanarsi Napoli e Milan, vittoriose e convincenti. In basso, spazio alla Formula 1: “Leclerc, pole a sorpresa“. Il ferrarista ci prova ancora a Singapore per ritardare il titolo mondiale di Verstappen.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata alla Juventus, che cerca di ripartire contro il Bologna: “Milik e 200 milioni per vincere“. La cifra è quella della differenza di valore tra i due organici, con i bianconeri che devono invertire la tendenza di un avvio di stagione horror. Altri titoli dedicati ai match di ieri: “La Joya di Mourinho manda a picco l’Inter“, esaltando Dybala autore di uno dei due gol della Roma a San Siro. “E’ il solito Toro di Cairo, Juric in tilt“, per commentare la gara dei granata, battuti 3-1 a Napoli. Esulta invece il Milan: “Dal gelo al jolly: Ballo-Tourè!. Poi Leao“.

Rassegna stampa di domenica 2 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Anche all’estero si parla molto delle gare di campionato. In Spagna, ‘As’ titola sul ritorno in campo di Benzema con il Real Madrid, nel match di stasera contro l’Osasuna: “Vuelve el Jefe“. Mentre in Inghilterra, è un debutto a tinte forti per De Zerbi sulla panchina del Brighton, che fa 3-3 ad Anfield contro il Liverpool: “Zerbi goes bananas” è il titolo dedicato dal ‘Mirror’ al tecnico italiano.