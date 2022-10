Juventus-Bologna, Thiago Motta a testa alta: “Ne sono convinto”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato nel post gara la roboante sconfitta subita per mano della Juventus all’Allianz Stadium

Se la Juventus può finalmente tornare a sorridere, il Bologna invece sarà chiamato a riflettere profondamente sul da farsi nei giorni a venire. Il cambio in panchina, dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, non ha ancora dato la scossa che ci si aspettava.

Certo, i bianconeri sono nettamente superiori rispetto alla truppa emiliana e su questo non c’è discussione che tenga. Ma senza dubbio è lecito aspettarsi un atteggiamento differente e più convincente da parte dei rossoblù, i quali attualmente occupano la diciassettesima posizione della classifica con uno scarno bottino di 6 punti (in attesa del risultato del match di domani tra Hellas Verona e Udinese). Durante il post gara, ai microfoni di ‘DAZN’, è intervenuto il nuovo tecnico Thiago Motta, oggi alla seconda partita sulla panchina del Bologna: “Stasera è stato difficile. La Juventus ha fatto bene. Il gol preso in contropiede ha cambiato tantissimo, così come il gol prima dei tre cambi. La sconfitta è meritata”.

SQUADRA MAI ACCESA: “Loro hanno iniziato molto forte e ci hanno messo subito in difficoltà. Noi non riuscivamo a uscire e, nelle poche occasioni in cui l’abbiamo fatto, la Juve si è difesa bene. Dobbiamo migliorare nella gestione con e senza palla. Comunque oggi ho visto anche delle cose positive. Ora pensiamo alla sfida contro la Sampdoria“.

Juventus-Bologna, Thiago Motta: “Questa settimana di lavoro sarà importante”

POSIZIONE DI SORIANO: “Se ha dato risultati inferiori alle aspettative? Non esiste solo il modulo. Arnautovic ha fatto una buona partita, ma anche gli altri calciatori devono portare la palla nell’area avversaria. Bisogna dargli tempo, abbiamo giocatori con la qualità per fare questo. Oggi le occasioni per giocare nella metà campo della Juventus non sono state molte“.

ASPETTO MENTALE: “Io vedo bene i calciatori. Sono convinto che possiamo migliorare per quanto riguarda l’aspetto mentale e anche in altri aspetti. Vedo una squadra che ha la capacità di farlo, insieme possiamo riuscirci già dalla prossima gara. Questa settimana di lavoro sarà importante“.