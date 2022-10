Thiago Motta in conferenza non si abbatte: “Orsolini arriverà. Contro la Samp giocheremo al massimo”

Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato Juventus-Bologna e si è detto ottimista: “Sono sicuro che miglioreremo”

Non è stata una partita semplice per il Bologna, che è incappata in una Juventus in giornata e con i suoi giocatori offensivi particolarmente ispirati. Il 3-0 finale è pesante, ma la compagine di Thiago Motta ha mostrato anche aspetti positivi.

Il tecnico italo-brasiliano ha commentato la sconfitta in conferenza stampa: “Tanti errori tecnici da parte oggi, ma sono stati dovuti anche alla bravura della Juventus che ha fatto una buona partita”. Thiago Motta ha parlato anche della coppia di centrali schierata questa sera all’Allianz Stadium: “Sosa e Bonifazi hanno fatto bene, credo che sia uno dei punti positivi di questa partita. Ho scelto questa difesa in base a quello che ho visto in allenamento. Erano quelli che erano più preparati a giocare questa partita, gli altri sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Oggi abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla”.

Riguardo all’apporto alla causa di Marko Arnautovic e alla sua leadership, poi, Thiago Motta ha rivelato: “Ho visto una buonissima partita di Arnautovic oggi, ha giocato tanto con i suoi compagni, ma in generale ho visto i ragazzi che hanno cercato di aiutarsi a vicenda. Abbiamo trovato davanti una buona squadra e abbiamo avuto delle difficoltà per questo”.

Bologna, Thiago Motta: “Dominguez ha tanti margini di miglioramento. Juve buona squadra”

L’Allianz Stadium non è stato clemente con il suo Bologna, che si è trovato d’innanzi ad una Juventus solida e cinica. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sui margini di crescita di Nico Dominguez: “Ha tanti margini di miglioramento, è giovane e molto forte. È uno di quelli che abbiamo in squadra che può e deve migliorare di più”. Riguardo al fatto che la sua squadra non abbia ancora trovato la via del gol, poi, ha risposto: “Cerco di migliorare ogni giorno e domani di essere migliore di oggi. Sono convinto che miglioreremo, la prossima giocheremo al massimo contro la Sampdoria“. Infine, l’ultima domanda è stata sulla brillantezza di Riccardo Orsolini: “Arriverà, capisco la sua frustrazione, ma sono certo che arriverà. Sono sicuro che sarà un giocatore importante per noi e che migliorerà”.