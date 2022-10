PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BOLOGNA 3-0: Gol e assist per Vlahovic, Milik inarrestabile

Pagelle e tabellino di Juventus-Bologna, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/23

Dopo un mese di settembre senza successi, l’ottobre della Juventus inizia con una vittoria. Contro il Bologna arrivano anche tre reti: Kostic nel primo tempo, Vlahovic e Milik nella ripresa. Massimiliano Allegri può sorridere al rientro dalla sosta per le nazionali.

Il primo tempo ha raccontato di una squadra ancora in difficoltà, un animale amorfo in cerca di un’identità, un predatore che non si è ancora reso conto della propria forza. È bastato un contropiede portato avanti da Dusan Vlahovic e finalizzato da Filip Kostic. Nella ripresa, il raddoppio arriva ancora con un contropiede: questa volta è il numero ’17’ a portare avanti l’azione, cucita benissimo da McKennie e finalizzata dal numero ‘9’. A tre minuti di distanza, poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Milik calcia un missile terra-aria verso la porta difesa da Skorupski e segna un gran gol. Insomma, la Juventus torna a vincere e lo fa con distacco. Buon primo passo per ripartire.

JUVENTUS

Szczesny: mai impegnato dalle offensive degli emiliani, segue la partita da spettatore in campo. 6

Danilo: molti più errori del solito per il brasiliano, non una delle sue prestazioni migliori 6

Bonucci: guida la squadra e mostra fin da subito la volontà di trovare una reazione al periodo di difficoltà. Complice un Bologna spuntato, può pensare più all’impostazione che alla fase difensiva. 6

Bremer: parte con qualche difficoltà, poi il Bologna si spegne e può amministrare con grande tranquillità. 6

Alex Sandro: Si perde in diverse occasioni Orsolini, che lo mette in difficoltà, la sua spinta offensiva poi è praticamente nulla. Appannato. 5.5

McKennie: un primo tempo da pasticcione, ma nella ripresa serve alla perfezione Vlahovic per il raddoppio bianconero. Croce e delizia 6.5 (60′ Paredes 6)

Locatelli: alti e bassi, ma riesce a restare lucido e diventare un porto sicuro per i compagni. 6 (77′ Miretti s.v.)

Rabiot: partita preziosa del francese, un po’ impreciso, ma la sua gamba in questo momento è importantissima per gli equilibri della squadra. 6.5 (77′ De Sciglio s.v.)

Kostic: bravissimo a sbloccare il risultato nel primo tempo, con un controllo difficile sulla palla di Vlahovic e la conclusione nell’angolo più lontano. Un soldatino sulla fascia che abbina qualità e quantità. 7 (60′ Cuadrado 6)

Milik: il polacco è un attaccante con i fiocchi. Sa cucire il gioco, lottare in fase di pressing e in area di rigore ha moltissime soluzioni. Segna un super gol e colpisce un palo di testa, è l’uomo più caldo della Juventus 8 (81′ Kean s.v.)

Vlahovic: si sblocca finalmente, prima servendo l’assist per Kostic e poi trovando la rete del raddoppio nella ripresa. Impreciso in un paio di occasioni, ma sembra essersi scrollato di dosso le brutte sensazioni settembrine. Ritrovato 7.5

All. Allegri: un avversario non irresistibile, ma la Juve concede poco e in contropiede è più pericolosa del solito. Non smette di spingere e cercare il raddoppio dopo il gol del vantaggio. Primo passo in avanti della stagione 6.5

BOLOGNA

Skorupski: 5.5

De Silvestri: 5 (61′ Cambiaso 5)

Sosa: 5

Bonifazi: 5.5

Lykogiannis: 5.5

Schouten: 5 (77′ Aebischer s.v.)

Dominguez: 5.5 (61′ Medel 5)

Orsolini: 5.5

Soriano: 5 (77′ Ferguson s.v.)

Sansone: 5.5 (61′ Vignato 5.5)

Arnautovic: 5

All. Thiago Motta: 5

Arbitro: Abisso 6

JUVENTUS-BOLOGNA, il tabellino

JUVENTUS-BOLOGNA 3-0:

Marcatori: 24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik

Ammoniti: –

Espulsi: –

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie (60′ Cuadrado), Locatelli (77′ Miretti), Rabiot (77′ De Sciglio), Kostic (60′ Paredes); Vlahovic, Milik (81’Kean). All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (61′ Cambiaso), Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Dominguez (61′ Medel), Schouten (77′ Aebischer); Orsolini, Soriano (77′ Ferguson), Sansone (61′ Vignato); Arnautovic. All. Thiago Motta

ARBITRO: Rosario Abisso