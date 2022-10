Caos Juventus prima del match: ecco cosa è accaduto

La Juventus fa i conti con un’accoglienza inattesa: ecco cosa è accaduto prima della sfida con il Bologna

Momento complicato per la Juventus che affronta il Bologna consapevole di avere un solo risultato a disposizione. Vincere oggi e vincere mercoledì in Champions per provare a svoltare e a chiudere il momento buio dei bianconeri.

Allegri non ha altre possibilità che infilare un filotto di vittorie per rilanciare le ambizioni juventine in questa stagione. C’è da rendere ancora raggiungibili gli obiettivi stagionali, ma c’è anche da ricostruire un rapporto con i tifosi ormai ai minimi termini. Lo testimonia lo scarso numero di presenti questa sera per Juventus-Bologna ma anche ciò che è accaduto prima del match fuori dallo stadio.

Juventus-Bologna, bianconeri contestati

Stando a quanto raccontato da ‘tuttosport.com’, una cinquantina di tifosi ha contestato la squadra prima della sfida contro il Bologna. I tifosi si sono presentati fuori al J-Hotel al momento della partenza della Juventus verso lo stadio, facendo presente il proprio disappunto per le prestazioni e i risultati della squadra.

Stessa scena si è ripetuta fuori dall’Allianz Stadium all’arrivo della squadra. Cori contro la squadra con Bonucci che sarebbe stato preso di mira. L’umore per il popolo bianconero non è certo dei migliori e il gruppetto di sostenitori ha voluto dimostrare il proprio disappunto per la prima parte di stagione della squadra. Una contestazione che si è ripetuta anche al momento del riscaldamento con il più classico invito a tirare fuori gli attributi che si è alzato dagli spalti.