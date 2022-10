Triplo ritorno UFFICIALE: Allegri sorride in vista di Juve-Bologna

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera all’Allianz Stadium valevole per l’ottava giornata di Serie A

Ufficiali i convocati di Allegri per il match contro il Bologna di Thiago Motta in programma stasera all’Allianz Stadium e valevole per l’ottava giornata di Serie A.

Il tecnico bianconero può sorridere, tornano a sua disposizione tre calciatori importanti come Alex Sandro, Rabiot e Manuel Locatelli. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kostic, Kean, Soulé

Allegri rilancia Bonucci, Thiago Motta punta su Dominguez e Sansone: le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Allegri ha sì ritrovato Rabiot, Locatelli e Alex Sandro, ma dovrà fare a meno dello squalificato Di Maria. Probabile l’utilizzo del 4-4-2, con Milik e Vlahovic coppia d’attacco. Al centro della difesa è invece previsto il rientro di Bonucci, rilanciatosi in Nazionale e in panchina nel ko col Monza prima della sosta. Sponda Bologna, Thiago Motta dovrebbe optare di nuovo per il 4-3-3 puntando sul ritorno di Dominguez a centrocampo. Davanti Sansone e Orsolini dovrebbero essere i partner di Arnautovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Medel, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone