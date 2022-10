Allegri in conferenza: "Bene l'intesa tra Milik e Vlahovic. E sui fischi..."

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della Juventus in conferenza stampa: “Fischi? Bisogna essere bravi”

La Juventus ha trovato la vittoria nella prima gara dopo la sosta delle nazionali. Un successo che era mancato per tutto settembre e che serviva più di ogni altra cosa a questa squadra. Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi nella conferenza stampa post-partita.

Il tecnico livornese ha risposto sulla crescente intesa tra i due attaccanti bianconeri: “L’intesa tra Vlahovic e Milik è stata buona, ma c’è da migliorare come squadra e non solo come singoli. Non era una partita facile, nel primo tempo non abbiamo concesso praticamente nulla. Ora bisogna lavorare in silenzio per il Maccabi, perché non sarà una partita facile”. Insomma, la testa è già al prossimo impegno.

Riguardo alla partita col Bologna, poi, ha aggiunto: “Ai ragazzi avevo chiesto di fare una partita semplice, nessuno di loro doveva strafare. Milik ha fatto una buona partita, ma anche Rabiot. Adrien ha raggiunto la maturità, quando riuscirà a trovare il gol sarà ancora meglio”.

Allegri in conferenza stampa: “Fischi? Bisogna essere bravi a riportare l’entusiasmo”

Il tecnico della Juventus ha risposto anche sui fischi che gli sono stati indirizzati dai tifosi nel pre-partita: “Bisogna essere bravi a superare anche questo, dobbiamo lavorare per riportare l’entusiasmo. Per noi è una grande sfida cercare di riportare la Juventus a vincere, ma non è facile, perché c’è la concorrenza”.

A Massimiliano Allegri, poi, è piaciuta particolarmente la maturità con cui la squadra ha affrontato il Bologna in un momento non semplice. “Fortunatamente non abbiamo fatto un avvio forsennato, perché se non segni poi perdi le distanze e diventa tutto più complicato. In questo la squadra ha dimostrato grande maturità, ha fatto una partita a velocità di crociera”. Infine, il tecnico livornese ha paragonato i dati sulla corsa della Juventus e quelli delle altre concorrenti per lo scudetto. “Delle squadre che possono vincere il campionato siamo quella che ha corso di più, quindi vuol dire che abbiamo corso male”. In conferenza stampa è stato un Allegri soddisfatto dalla partita dei suoi uomini, ma molto concentrato sui prossimi impegni.