Polemica senza fine: “Prima infortunati, poi in campo”

La sosta per le nazionali è in archivio e il campionato di Serie A è dunque ripartito: ciò che invece non mancano mai sono le polemiche e partono proprio da quanto avvenuto con l’Italia di Mancini

Sono tornate le emozioni del campionato di Serie A. Non sono mancate già sorprese e gol in queste prime partite dell’ottava giornata: ieri il successo interno del Napoli e quello folle in trasferta del Milan ad Empoli, mentre l’Inter è crollata ancora sotto i colpi della Roma in casa. Nel lunch match di oggi il poker della Lazio contro lo Spezia mentre nel pomeriggio si sono date battaglia altre sei squadre. Un rientro quindi col botto dopo la sosta per le nazionali che però lascia ancora qualche strascico di polemica riguardante soprattutto i calciatori che infortunati non erano scesi in campo con gli azzurri di Mancini.

Da Sandro Tonali a Ciro Immobile, sono state diverse le assenze che ha dovuto registrare il ct per problemi fisici di varia natura, che hanno quindi condizionato le gare giocate dagli azzurri.

Italia, da Tonali a Immobile: polemica sugli infortunati della Nazionale

Proprio in merito ad alcuni calciatori che non sono scesi in campo con l’Italia per infortunio tornano in auge le polemiche. Ad alimentarle è il giornalista Franco Ordine, che su Twitter con un messaggio chiaro fa notare: “Breve riflessione sui calciatori che hanno saltato la Nazionale per infortunio: Pellegrini (Roma) ha giocato; Politano (Napoli) ha giocato, Tonali (Milan) ha giocato, Immobile (Lazio) in formazione. Fine della puntata”.

Il giornalista evidenzia come calciatori importanti del calibro di Pellegrini, Tonali, Immobile e Politano abbiano dunque saltato per problematiche gli impegni della Nazionale, rientrando però giusto in tempo per l’ottavo turno di Serie A con i rispettivi club.