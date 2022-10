CM.IT | Nicola a rischio, arriva la decisione della Salernitana

La sconfitta contro il Sassuolo rende traballante la posizione di Nicola: è arrivata la decisione della Salernitana

Fiducia a Davide Nicola, almeno fino a domenica prossima. È questa la decisione emersa dal briefing tra il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ed il direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Ore febbrili in casa granata dopo il pesante ko contro il Sassuolo che ha aggravato una situazione resa già difficile dalla sconfitta contro il Lecce. Un duplice ko che ha messo a rischio la posizione di Davide Nicola. Il presidente Iervoino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis si sono sentiti telefonicamente ed hanno discusso della posizione dell’allenatore.

Il numero uno del club campano era contrariato per prestazione e risultato, ma alla fine – stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it – la linea scelta della società è quella di ribadire, almeno fino a domenica prossima, la fiducia all’ex allenatore del Crotone.

Calciomercato Salernitana, si va avanti con Nicola

Dopo un buon inizio di campionato, la Salernitana ha iniziato ad incappare in alcune prestazioni sotto tono. L’ultima (e unica) vittoria in campionato risale ormai al 28 agosto, poi sono arrivati tre pareggi e l’inatteso ko casalingo contro il Lecce. Oggi poi la cinquina subita sul campo del Sassuolo. Un 5-0 che il patron Iervolino non ha gradito e che ha fatto riflettere il club sulla posizione dell’allenatore, quindi la decisione dopo il summit tra presidente e De Sanctis.

Davide Nicola resterà alla guida della Salernitana almeno fino al match di domenica prossima: all”Arechi’ arriverà il Verona di Cioffi e per i granata sarà una gara spartiacque. La vittoria è un imperativo per i granata e soprattutto per il tecnico riconfermato questa sera. In caso di mancato successo contro gli scaligeri, infatti, la fiducia concessa a Nicola potrebbe esaurirsi.

Paolo Siotto