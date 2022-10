Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’1 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

‘La Gazzetta dello Sport’ apre in prima pagina con il big match odierno tra Inter e Roma: Mourinho torna a ‘San Siro’ con il recuperato Dybala. I nerazzurri cercano il riscatto dopo il pesante ko di Udine, e Simone Inzaghi si è fatto sentire alla vigilia: “La società è sempre presente, dove alleno io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e si vincono i trofei, è stato alla Lazio ed è così anche all’Inter”. Ancora out Lukaku: “C’è stato un rallentamento, è fuori da un mese ma ci vorrà ancora un po’ di tempo”.

Sul ‘Corriere dello Sport’ l’apertura è dedicata anche al Napoli di Luciano Spalletti e alla “staffetta d’oro” tra Simeone e Raspadori, in attesa del rientro di Osimhen. Gli azzurri ospitano il Torino di Juric nel primo anticipo del sabato per confermare la vetta della classifica e allungare la striscia di vittorie tra campionato e Champions League.

Infine, su ‘Tuttosport’ spazio alla Juventus: Vlahovic sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il club bianconero, però, rispedisce tutto al mittente e considera il bomber serbo intoccabile. Intervista ad Angel Di Maria: “La Juventus è una gran famiglia. Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno”.

Rassegna stampa di sabato 1 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

All’estero, il quotidiano spagnolo ‘AS’ riporta le dichiarazioni di Jorge Vilda per il caso della Nazionale femminile spagnola. Quindici calciatrici hanno mosso accuse nei suoi confronti e chiesto le dimissioni, il ct le ha escluse dalle convocazioni. In Inghilterra, infine, l’attesa è tutta per il derby di Manchester, il primo per Erling Haaland. È l’apertura del ‘Daily Expres’: “This is going to be fun”.