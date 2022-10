Vlahovic al Paris Saint-Germain: che cosa sta succedendo

Vlahovic sarebbe già nel mirino del Paris Saint-Germain di Galtier: che cosa sta succedendo. Tutti gli aggiornamenti

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri non possono più sbagliare e domani sera, all’Allianz Stadium, ospitano il Bologna di Thiago Motta.

Il primo obiettivo del tecnico è quello di ritrovare i gol di Dusan Vlahovic. Il serbo ha ritrovato la rete in Nazionale dopo le gare a secco con la Juve e il nervosismo delle ultime partite. Nel frattempo, il classe 2000 sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato. Il campanello d’allarme si è acceso in seguito a queste parole di Mbappe: “Con la Francia mi chiedono cose diverse rispetto al PSG: qui ho più libertà, il ct sa che c’è un nove di area di rigore come Giroud che tiene occupate le difese, mentre io vado nello spazio. A Parigi non succede: lì mi chiedono di giocare al centro”. Frasi che sembrano una richiesta chiara al club transalpino: un classico numero 9 che consenta alla stella francese di sfruttare gli spazi creati e rendere al meglio. Come vi abbiamo anticipato, nel mirino potrebbe finire proprio Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino del PSG: la situazione

Le indiscrezioni sono confermate oggi da ‘Tuttosport’: nel mirino del PSG per il mercato sarebbe finito anche Dusan Vlahovic, ritenuto l’elemento ideale per andare a completare il già fortissimo attacco in mano al tecnico Galtier. La Juve, dal canto suo, non vuole però cedere il giocatore, per il quale ci sono dei progetti a lungo termine in bianconero. Lo stesso serbo non appare convinto, almeno in questo momento, di lasciare Torino per una nuova destinazione.