‘Scippo‘ alla Pogba: blitz lampo della Juventus

Calciomercato, nuove scintille Juventus-United: anche i bianconeri si sarebbero inseriti prepotentemente nella corsa al gioiello.

Uno degli obiettivi principali che la Juventus ha provato a perseguire in occasione della sessione estiva di calciomercato conclusasi da poche settimane è stato puntellare il centrocampo.

La zona nevralgica del campo da fiore all’occhiello della compagine bianconera si è tramutata da anni in un vero e proprio tallone d’Achille, con i dirigenti della “Vecchia Signora” che affannosamente si sono messi alla ricerca delle tessere giuste con cui riempire un mosaico sempre più disordinato. Con l’assenza di Pogba, nonostante l’esplosione di Miretti non si è ancora visto quell’apporto in più in termini di qualità ed esperienza che tutto l’ambiente si auspicava. Paredes fino a questo momento si è limitato al compitino, e Massimiliano Allegri è finito con il rimpiangere l’assenza di Rabiot, presente nella lista dei cedibili neanche 50 giorni fa. Un nuovo innesto in mediana, dunque, non è affatto da trascurare.

Calciomercato, sfida Juventus-United per Tielemans: lo scenario

E così stanno ritornando in auge diversi profili già accostati alla ‘Vecchia Signora’. Il profilo di Douglas Luiz non è completamente uscito dai radar bianconeri, così come quello di Youri Tielemans, già monitorato in passato dalla Juve. Legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023, il belga medita di cambiare aria, anche perché l’accordo per il rinnovo del suo contratto con le Foxes è ancora in alto mare.

Secondo quanto riferito da futbolingles.com, a gennaio si potrebbe innescare un vero e proprio duello tra la Juventus e il Manchester United: anche i Red Devils, infatti, stanno pensando seriamente di affondare il colpo per la mezzala belga per anticipare la concorrenza già nella sessione invernale di calciomercato, per provare quanto meno a strappare un pre accordo con il giocatore. Il Ds Cherubini studia con attenzione le prossime mosse, pronto a svelare le proprie carte a stretto giro di posta: laddove si dovessero materializzare le condizioni giuste, la ‘Vecchia Signora’ entrerebbe nell’ordine di idee di accelerare le operazioni in inverno, per evitare il possibile inserimento anche di Arsenal o Liverpool, tra le altre.