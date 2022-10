Il tradimento è imminente, la Juve lo perde in saldo

Juventus, destinato a sfumare l’affare a prezzo di saldo: un tradimento che avrebbe del clamoroso

Lasciata Firenze dopo la stagione disputata in prestito secco con la Fiorentina, Alvaro Odriozola è tornato in Spagna al Real Madrid. Il club viola non era in possesso di un’opzione di riscatto per il terzino spagnolo che, sotto contratto fino al 2024 con le ‘Merengues’, non rientra affatto nei piani di Carlo Ancelotti.

Al momento Odriozola non ha totalizzato neppure un minuto in questa stagione e un suo addio a gennaio appare sempre più probabile. Florentino Perez aveva bloccato una sua partenza, garantendogli un posto in squadra, ma con Ancelotti sembra proprio non esserci feeling, visto che il giocatore in quel ruolo è chiuso da Carvajal e Lucas Vasquez. In quest’ottica, tra l’altro, si è parlato per lui di un possibile ritorno in Serie A. Il suo nome infatti è stato accostato all’Inter, ma anche e soprattutto alla Juventus, da tempo a caccia di rinforzi sulle corsie difensive.

Juve, Odriozola verso l’Athletic Bilbao

Considerando appunto la situazione in rosa e anche quella contrattuale, Odriozola potrebbe liberarsi per un prezzo davvero conveniente, ma al momento i bianocneri non sarebbero la favorita tra le pretendenti, anzi. Riferiscono dalla Spagna che la cessione di Odriozola sarebbe davvero ad un passo dalla conclusione con l’Athletic Bilbao pronto a raggiungere l’accordo con il Real Madrid. Il giocatore, nato nei Paesi Baschi e che quindi rientra nei parametri del club della Biscaglia, sarebbe infatti molto vicino ad un addio.

Lo sottolinea il portale ‘El Nacional’, che riferisce come l’Athletic sarebbe pronto a fare davvero sul serio per il giocatore, il cui desiderio maggiore sarebbe però quello di tornare alla Real Sociedad, che con l’Athletic disputa l’accesissimo derby basco e che è il club in cui Odriozola è calcisticamente cresciuto. Il calciatore però si dice disposto anche ad ascoltare altre proposte e al momento la più concreta arriva proprio da Bilbao. La strategia dell’Athletic sarebbe quella di acquistare il giocatore la prossima estate, ma non è escluso che, anche per anticipare la concorrenza, i baschi non decidano di muoversi il prossimo gennaio, per un affare comunque a prezzo di saldo.