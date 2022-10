“Scontento” e distratto: Juventus, esplode il caso

Calciomercato Juventus, il caso è riesploso: la rivelazione in diretta che alimenta voci importanti sul suo futuro.

Vietato sbagliare per la Juventus, che ospita il Bologna all’Allianz Stadium in un match di vitale importanza per i bianconeri, reduci dalla doppia sconfitta maturata al cospetto di Monza e Benfica.

La “Vecchia Signora” dovrà offrire risposte importanti non solo sul piano del risultato, ma anche su quello del gioco: troppo scialba e velleitaria nelle ultime apparizioni stagionali per essere vera. In effetti, Paredes e compagni hanno riscontrato enormi difficoltà a creare azioni pericolose, con Vlahovic molto spesso lasciato troppo solo a sgomitare con i difensori avversari. Non è un caso che il tecnico livornese sia orientato a confermare il tandem offensivo che ha offerto maggiori garanzie in questo inizio di stagione così negativo per “Madama”: l’ex bomber della Fiorentina sarà infatti affiancato da Arkadiusz Milik, che con i suoi goal si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle.

Calciomercato Juventus, le ultime sulla situazione di Kean

Non si può dire la stessa cosa su Moise Kean. Sebbene Allegri abbia cercato di difenderlo in diverse circostanze, commentando positivamente una buona parte dei suoi ingressi in campo, l’attaccante italiano sembra sempre più un corpo avulso. Dopo un pre-stagione ad alta intensità, le voci di mercato non sono sicuramente passate inosservate. Si è vociferato di un possibile ritorno al Psg, nell’ambito di una trattativa che in realtà non ha mai preso piede. Ricordiamo che la Juventus – dopo aver già sborsato 7 milioni di euro – dovrà versare obbligatoriamente altri 28 milioni di euro più tre bonus nelle casse dell’Everton per acquistare a titolo definitivo il prodotto del vivaio bianconero. Aspetto, questo, che sicuramente non può non essere messo sul piatto della bilancia, e che ha impresso una direzione irreversibile ai rumours comunque trapelati sul suo futuro.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha aggiunto un’altra considerazione non banale a riguardo: “Secondo alcune voci dall’interno, Kean sarebbe rientrato nuovamente in un loop di scontento, con scarso impegno in allenamento. Avrebbe tirato un pò i remi in barca”.