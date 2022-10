Juventus, svolta Griezmann: si chiude a 25 milioni più bonus

Ecco i soldi che servono per strappare l’attaccante francese alla concorrenza. Si tratta per chiudere l’affare

Antoine Griezmann non sta certamente vivendo il miglior momento della sua carriera. L’attaccante continua ad essere un protagonista con la maglia della Nazionale francese così come con quella dell’Atletico. La situazione a Madrid, in questo inizio di stagione, però, è apparsa alquanto grottesca.

Il giocatore, un titolare inamovibile lo scorso campionato, viene utilizzato part-time da Diego Simeone. Ordini chiaramente dall’alto. Griezmann, come è noto, è approdato ai Colchoneros in prestito biennale, con diritto di riscatto a 40 milioni di euro, che diventa obbligatorio se il giocatore disputa il 50% delle partite. Affinché un match valga come giocata deve stare in campo per un minimo di 45 minuti. Lo scorso anno Simeone lo ha impiegato per più di 45 minuti in 30 delle 37 partite in cui era disponibile. Ecco spiegato perché Griezmann, in questo inizio di stagione, è sempre partito dalla panchina, entrando sempre nell’ultimo quarto di gara.

Una situazione davvero surreale che non fa bene a nessuno. Le parti stanno cercando di risolvere la questione. E’ evidente il messaggio da parte dell’Atletico Madrid al Barcellona: per 40 milioni di euro il calciatore non verrà riscattato.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Griezmann

Ecco perché diverse squadre in giro per l’Europa stanno monitorando la situazione. Il profilo di Griezmann continua ad essere molto apprezzato in giro per il mondo. Non è un caso che anche alla Juventus, sempre molto interessata a calciatori di caratura internazionale, stia valutando la possibilità di portarlo a Torino.

I bianconeri dovranno chiaramente centrare la qualificazione in Champions League per riuscire a convincere Griezmann ad accettare l’Italia. Per la Juventus sarà comunque indispensabile acquistare un attaccante in estate per completare un reparto che verosimilmente vedrà gli addii di Kean e Angel Di Maria. Ad oggi solamente Vlahovic e Milik sembrano sicuri del posto.

Dalla Spagna, per quanto riguarda l’affare Griezmann arrivano notizie importanti: secondo ‘Sport‘, che riporta alcune fonti vicine alla trattativa, l’accordo potrebbe essere raggiunto per 25 milioni di euro fissi più una serie di bonus. Ma la trattativa non può definirsi chiusa, ci sarebbe molto da negoziare. Resta, dunque, aperto uno spiraglio per la Juventus.