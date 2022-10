“Via stasera”: per Inzaghi non ci sono altre soluzioni

L’Inter perde la quarta partita in campionato e Simone Inzaghi finisce sul banco degli imputati: “Deve andare via stasera”

Quarta sconfitta in campionato, secondo ko consecutivo e primo posto lontano otto punti. Contro la Roma, l’Inter non è stata in grado di gestire il vantaggio firmato da Dimarco ed è stata ripresa prima e superata poi dalla squadra di Mourinho.

Una partita che i nerazzurri sembravano aver iniziato con il piede giusto con il gol annullato e poi quello, buono, di Dimarco. La rete di Dybala ha però cambiato le carte in tavola e la squadra di Inzaghi ha finito per perdere certezze prima e partita poi. Un po’ di sfortuna (leggi la traversa di Calhanoglu) ma anche alcune scelte sbagliate da parte di calciatori e allenatori. Proprio Inzaghi è finito sul banco degli imputati e la soluzione dei tifosi è una sola: deve andare via.

Calciomercato Inter, Inzaghi via: la richiesta dei tifosi

L’ex tecnico della Lazio è indicato come il capro espiatorio dalla tifoseria interista. E’ lui a non essere riuscito a trasmettere un gioco riconoscibile alla squadra, ancora lui ha fare sempre gli stessi cambi e a non saper leggere le partite. Queste le accuse e la soluzione, almeno per il popolo social, è una sola: il cambio in panchina.

Dimissioni o esonero sono quelle le decisioni che si aspettano i tifosi dell’Inter dopo il ko di questa sera. Su Twitter spopolo il classico #inzaghiout e non si aspetta altro che un ribaltone per provare a salvare la stagione. “Se sta a cuore l’Inter – scrive un tifoso – Inzaghi deve dare le dimissioni” ed ancora “un allenatore serio, preso atto di non avere più il polso della squadra si dimetterebbe”, alcune delle frasi rivolte al tecnico. E c’è chi chiede che il cambio sia immediato: “Inzaghi deve andare via stasera”. La sentenza dei tifosi è arrivati: per l’Inter non c’è altra soluzione.

Ecco alcuni tweet su Inzaghi dopo Inter-Roma:

In questo momento, se è vero che a #Inzaghi sta a cuore #Inter, da le dimissioni. #inzaghiout — Matteo Pusineri (@PusineriMatteo) October 1, 2022

L’unica cosa che mi viene da dire è #inzaghiout. Basta. Sempre la stessa musica:

1) 3-5-2 scolastico, moscio e prevedibile;

2) Handanovic;

3) Dumfries, quando capirete che non è un giocatore di calcio?

4) vantaggio mal gestito;

5) cambi della disperazione.#InterRoma https://t.co/hVpGQB4UdW — Gio (@gianniparisio) October 1, 2022

È ora di andare a casa #inzaghiout — Matteo (@Maint1908) October 1, 2022

Signori, a questo punto un allenatore serio, preso atto di non avere più il polso della squadra, si dimetterebbe. #amala #inzaghiout #cheschifo pic.twitter.com/ZdzaIWS91D — antonio vinci (@antoniovinci8) October 1, 2022

75 minuti senza cambi. Emblema della sua confusione…#inzaghiout — Vinc88 (@Vinc881) October 1, 2022

Per guardare una partita dell’Inter serve come per andare in aereo una bustina del vomito #inzaghiout #InterRoma — Giacomo Rossi (@giacomorossi651) October 1, 2022

#inzaghiout deve andare via stasera!!! — Giovanni M (@GMloopp13) October 1, 2022

Basta, adesso davvero basta. Le sconfitte non sarebbero nemmeno il problema.. ma vedere una squadra così disconnessa in campo è brutto e fa male. Non vedo altra soluzione. #inzaghiout #Inter — Jacques 🏰 (@_jeanbodin) October 1, 2022

4 sconfitte in 8 gare di campionato. Ci sono stati allenatori esonerati per molto meno.#inzaghiout #zhangout #InterRoma — Francesco Paciello (@Fra140492) October 1, 2022

Se serve a cambiare l'allenatore subito, che venga pure questa sconfitta ! Continuare cosi' e' veramente inaccettabile #InterRoma #inzaghiout — Bonimba 🇮🇹💙🖤🇷🇺 (@Bonimba12) October 1, 2022