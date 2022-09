Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 30 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Su ‘La Gazzetta dello Sport’ lo spazio in prima pagina è tutto per Jose Mourinho e per la sua intervista esclusiva: “Io, Totti e il Triplete”. Lo Special One parla a tutto tondo, sia del possibile ritorno del capitano sia dei successi coi nerazzurri. Di spalla la ‘grande tregua per lo scudetto’ tra Allegri e Bonucci e le parole di Cardinale. Su Inzaghi e l’asse anti-Mou: “C’è Asllani in regia tra Acerbi e Dzeko”. Su ‘Il Corriere dello Sport’ l’intervista in prima pagina è invece a Claudio Ranieri, anche in questo caso su Inter-Roma alla vigilia del big match: “Il mio amico Mou”. E ancora: “Jose galvanizzatore unico, a Milano io pagai l’addio di Motta”. Poi lo sfogo della sorella di Cristiano Ronaldo dopo le critiche al fratello: “Portoghesi meschini”. Di spalla la Juve (“Allegri senza alibi, può solo vincere”) e il Napoli (“ADL sogna in grande: diritti tv a Apple”).

Rassegna stampa 30 settembre: Tuttosport, Sport, Mundo Deportivo e L’Equipe

Su ‘Tuttosport’, invece, l’attenzione è per Paul Pogba e la sua stagione complicatissima in campo e fuori. “Nella testa di Pogba”, il titolo in prima pagina e poi la spiegazione: “Le vicende famigliare, le ansia da infortunio, i problemi con la nazionale: tornare a giocare cancellerà tutto. E più il momento si avvicina, più Paul ritrova la serenità dopo mesi difficili e travagliati”. In chiave Inter invece l’aut aut in porta: “Handanovic e Onana, uno è di troppo. E ancora: “Al Khelaifi, le accuse si fanno dure”, “Alvarez e Dia nella hit parade del mercato” e infine l’intervista a Lentini: “Juric come il Mondo”.

Uscendo dall’Italia, invece, arriviamo al quotidiano spagnolo ‘Sport’: “Ruben Neves favorito”. Il portoghese del Wolverhampton sarebbe in pole per sostituire Sergi Busquets al Barcellona, anche se l’operazione è complicata. Questo il titolo in prima pagina, poi anche ‘Il Manchester City prepara la cessione di Bernardo Silva“, anche lui in orbita blaugrana. L’analisi sul club catalano in apertura è poi sugli ingaggi pesantissimi di Pique, Busquets e Jordi Alba: “I capitani, una ipoteca da 200 milioni”. Su l’L’Equipe il titolo invece è su Galtier: “I retroscena di un divorzio”, a proposito dei motivi della separazione tra l’attuale tecnico del PSG e il Nizza (tra cui la gestione del ramadan). Infine il ‘Mundo Deportivo’ che dedica la sua apertura al “Rinnovo Dembele”: il Barcellona vuole prolungare il contratto del francese che scade nel 2024 con clausola da 50 milioni.