Juventus, patto Allegri-Bonucci: che cosa sta succedendo

Patto tra Allegri e il suo capitano, Leonardo Bonucci: la Juventus prova a ricompattarsi per la svolta. Tutti i dettagli

È di nuovo vigilia di Serie A dopo la prima sosta per le Nazionali. Domani torna il campionato con gli occhi puntati, in particolare, sulla Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domenica sera all’Allianz Stadium contro il Bologna.

La pausa ha permesso ad Allegri di recuperare diversi big (Alex Sandro, Locatelli e Rabiot) e riconsegnato al tecnico dei ritrovati Bonucci e Vlahovic. Il capitano bianconero era reduce dalla discussa panchina di Monza, post Benfica: “I fischi sono giusti, c’è poco da dire. Abbiamo perso una gara che non dovevamo perdere ed è giusto che veniamo fischiati e ci metto la faccia io che sono il capitano. Attraversiamo purtroppo questo momento in cui facciamo fatica a fare tutto dopo il gol. Preoccupato? Lo sono, non c’è da nascondere nulla. Usciamo spesso dalla partita non so per quale motivo e questo mi preoccupa. Facciamo fatica ad essere costanti. C’è poco da dire, dobbiamo solo stare zitti, lavorare e andare avanti. Credo sia una situazione che si può cambiare, abbiamo fuori tanti giocatori e la stanchezza si fa sentire. La colpa è di tutti e non del singolo”. Anche le dichiarazioni del difensore dopo la sconfitta interna col Benfica hanno fatto discutere, lasciando dubbi sulla seguente panchina di Monza e su un rapporto nuovamente incrinato con l’allenatore.

Juventus, patto Allegri-Bonucci: tutti i dettagli

‘La Gazzetta dello Sport’ parla di un nuovo patto tra Allegri e il capitano bianconero, nonostante i difficili rapporti tra i due e i trascorsi nel corso degli anni. Nonostante la panchina di Monza, riferisce la rosea, Bonucci non ha mai smesso di remare dalla stessa parte del gruppo e soprattutto del tecnico, perché consapevole che c’è un solo modo per vincere: essere compatti. Bonucci e Allegri conoscono meglio di tutti l’ambiente bianconero e sanno che l’unica cosa che conta, soprattutto in questo momento, sono i risultati, mettendo da parte rancori e incomprensioni. Lo sgabello di Porto, il “tradimento” col Milan e non solo sono per il momento messi da parte.