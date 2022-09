Calciomercato Milan e Juve, addio a zero: il tecnico vuota il sacco

Calciomercato Juventus e Milan, l’annuncio del tecnico in conferenza stampa non può passare inosservato. I dettagli sul rinnovo.

Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, rumours ed indiscrezioni legati ai tanti affari già in pentola cominciano a prendersi inevitabilmente le luci della ribalta.

Ne sa qualcosa la Juventus, chiamata a stretto giro di posta ad invertire il trend negativo dell’ultimo periodo e a rilanciarsi, sia in campionato che in Champions League. Obiettivi sicuramente non facile per Vlahovic e compagni, la cui crisi d’identità e di risultati ha messo a nudo quelle difficoltà in termini di carisma e carattere a cui i rientri di Pogba e Chiesa potrebbero mettere una pezza. Come non tirare in ballo, poi, la prossima campagna trasferimenti, nella quale comunque i bianconeri potrebbero giocare un ruolo da protagonisti, sebbene abbiano già esaurito gli slot destinati agli extracomunitari. Condizione da non trascurare, che pone in questo momento la Juventus in seconda fila nella corsa a Douglas Luiz, polivalente centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa, oggetto del desiderio di diversi club, in Italia e all’estero.

Calciomercato Juve e Milan, l’annuncio di Gerrard sul rinnovo di Douglas Luiz

Accostato anche alla Roma, che però come la Juve ha esaurito gli slot extracomunitari, in passato Douglas Luiz è stato sondato anche dal Milan, che però ha deciso di non affondare il colpo, preferendo virare su altri tipi di obiettivi. Tuttavia, è in Premier League che il centrocampista brasiliano ha il maggior numero di estimatrici: oltre all’Arsenal, che avrebbe voluto mettere le mani su uno dei pupilli di Gerrard già la scorsa estate, anche Chelsea e Tottenham avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi, stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni dall’Inghilterra.

Ricordiamo che il classe ’98 è legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023: il tema del possibile rinnovo di contratto del mediano cresciuto nelle giovanili del Vasco Da Gama è stato affrontato da Steven Gerrard nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida di campionato contro il Leeds:

“Non ci sono novità sul tema rinnovo, non è cambiato nulla. Ma rimarcherei il fatto che ho visto Douglas Luiz molto concentrato, si è allenato bene. Vogliamo che lui resti qui, i proprietari sono stati decisi a farlo rimanere, in quanto non volevamo perderlo nell’ultima giornata di mercato, e da quel momento ha avuto sempre un atteggiamento positivo.”