Galtier ha parlato chiaro, la Juventus ha ciò che serve al Psg

Galtier ha parlato chiaro, ora la Juventus può davvero temere il Paris Saint-Germain: la richiesta dell’allenatore preoccupa i bianconeri

“Avremmo voluto un difensore centrale in più ed un attaccante con un altro profilo”. Così Cristophe Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato dei suoi desideri e del mercato della società parigina.

Un mercato che, a dire del tecnico, non è stato completato, lasciando alcune lacune nella rosa. In particolare la frase sul reparto offensivo arriva pochi giorni dopo le dichiarazioni di Mbappe sul modo diverso di giocare in Nazionale e della necessità di essere schierato come prima punta nel Psg: “Non è che da noi ha meno libertà. E’ il nostro centravanti. In Nazionale ha Giroud che gli apre gli spazi, a noi manca un calciatore così”.

E se manca è probabile che tra gennaio e giugno, la società corra ai ripari per accontentare Galtier ma anche Mbappe che vorrebbe tornare a giocare al fianco di una prima punta, sfruttando il lavoro di un vero attaccante centrale. Un attaccante che dovrebbe avere determinate caratteristiche: capace di tenere occupata la difesa avversaria e di liberare spazio per i compagni di reparto, ma anche di dialogare con loro. E il profilo perfetto potrebbe trovarsi proprio in Serie A.

Calciomercato Juventus, il Psg cerca un bomber: Vlahovic profilo ideale

Ovviamente, viste le parole di Galtier e Mbappe, Giroud sarebbe l’uomo giusto ma – per una questione anagrafica e anche di centralità nel progetto Milan – vederlo sotto la Torre Eiffel appare complicato. Come complicato è immaginare Osimhen, centravanti che in Francia conoscono bene, fare il lavoro di cui necessita Mbappe per rendere al meglio. Come il nigeriano anche Lautaro Martinez non sembrerebbe il profilo giusto da affiancare a Mbappe, almeno seguendo le indicazioni date da Galtier.

Ed allora chi? Dusan Vlahovic potrebbe esaltare le sgroppate di Mbappe e allo stesso tempo esaltarsi con il francese al suo fianco. Il Psg lo ha seguito anche ai tempi della Fiorentina: immaginare un suo addio alla Juventus è, al momento, molto azzardato, ma se la stagione dovesse essere davvero fallimentare, tutto potrebbe cambiare. Vlahovic a fare a sportellate per Mbappe, ma anche a sfruttare i palloni che arriverebbero nell’area con al suo fianco il francese. Una coppia esplosiva (alla quale aggiungere anche Messi) che magari accontenterebbe definitivamente Galtier. La Juve, però, difficilmente sarebbe d’accordo.